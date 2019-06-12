Терористи влаштували перестрілку на Донбасі і зазнали масштабних втрат

На Донбасі за наказом "командира" терористи спровокували перестрілку із військовослужбовцями Операції Об'єднаних сил (ООС).

В результаті загинуло п'ятеро бойовиків, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Виконуючи самовільний наказ командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК, була спровокована перестрілка з підрозділом Об'єднаних сил, внаслідок якої загинуло п'ятеро бойовиків розвідувального підрозділу противника", — йдеться у повідомленні.

Бійці ООС 24 канал

Крім того, встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядженням зазначеного командира бригади, загиблі були доправлені до місцевого моргу у цивільному одязі та без документів.

Також Міноборони повідомляє, що російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій підрозділів об'єднаних сил з ініціативи командування 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ВС РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі був ліквідований ще один терорист "ДНР" із підрозділу "Схід".

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