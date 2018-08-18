Терористи влаштували пекло: на Донбасі сталася трагедія із ЗСУ

У суботу, 18 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець і ще один отримав поранення.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook, протягом доби терористи 10 раз порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, в районі Авдіївки ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм", - сказано у звіті.

При цьому наголошується, що бійцям ЗСУ вдалося утримати рубежі. "Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - написано в повідомленні.

Як писавOBOZREVATEL, напередодні "Л/ДНР" намагалися прорватися на Донбасі, 40 раз відкривши вогонь по позиціях захисників України. Однак в результаті боїв терористи зазнали втрат.