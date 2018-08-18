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Терористи влаштували пекло: на Донбасі сталася трагедія із ЗСУ

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У суботу, 18 серпня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовослужбовець і ще один отримав поранення.

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу ООС в Facebook, протягом доби терористи 10 раз порушили режим припинення вогню, в тому числі один раз із застосуванням важкого озброєння.

"Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Золоте, Попасна, Новоолександрівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське та Широкине. Поряд із цим, в районі Авдіївки ворог обстріляв наших захисників із мінометів калібром 82 мм", - сказано у звіті.

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При цьому наголошується, що бійцям ЗСУ вдалося утримати рубежі. "Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - написано в повідомленні.

Як писавOBOZREVATEL, напередодні "Л/ДНР" намагалися прорватися на Донбасі, 40 раз відкривши вогонь по позиціях захисників України. Однак в результаті боїв терористи зазнали втрат.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНРНовини ЛНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Сверидов Антон
Сверидов Антон
Щодня гинуть твої захисники, Ненько! Кожен раз читаючи ранкове та вечірнє зведення штабу Команування Об'єднаних Сил я сподіваюся, що "без жертв"! Гинуть мої брати та сестри, як це не прикро... так-так... І СЕСТРИ! Вже який рік ти потопаєш в крові своїх дітей! Мати, ми захищаємо тебе! Щодня, щосекунди! Кожен твій син та донька ризикує своїм життям заради твої-своєї незалежності! Впродовж віків ми захищаємо твої родючі поля, твої квітучі гаї, твої буйні ліси! З самого початку твого існування, Україно! Продовжуємо справу Скіфського війська, Богдана Хмельницького, Тараса Шевченка! І нікому нас не побороти! Нас не взяли ні Олександр Македонський, ні татро-монголи, ні печеніги, ні Гітлер! І під ПУТЛЕРОМ ми не будемо! Кістьми поляжемо, але поборемо, Ненько! Багато смертей братів і сестер мої ти тримаєш в своїй землі! Вічна їм пам'ять! Слава тобі, Рідна мати-Україно! Смерть нашим з тобою ворогам!
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, о Господи! чому саме такий дібіл мене зачепив...
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Сверидов Антон, ну как вы там, олигархов победили уже, овцы?... )
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Никакое быдло, возомнившее себя "панивной нацией", - на Донбассе панувать не будет.
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, ти зовсім не маєш своєї точки зору, бажання розповсюдження нісенітниці в інтернет мережі , воно не твоє, а твоїх працевлаштувальників, то ж я втретє питаю, скільки тобі платять за це?
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, навпаки, я тебе розвів а ти повівся на провокацію
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Ганебне явище - розповсюдження нісенітниці в коментарях! Загинув Герой - син свого народу! Шана тобі, побратиме та вічна пам'ять! Отримавшим поранення скорішого одужання та спокійного продовження військової служби!
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Сверидов Антон
Сверидов Антон
Banderacaput Sergey, свобода - це прагнення до незалежності, тобто ти і твій уявний "народ" прагне незалежності? А хто ж керуватиме твоєю незалежною купою людей?
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Сверидов Антон, эта мысль - о свободе. Стремление к свободе, это - внутренне присущее (имманентное) состояние человека.
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