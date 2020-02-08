Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі

За минулу добу, 7 лютого, озброєні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС. У результаті ворожих обстрілів серед українських військових втрат не було.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували в пресцентрі Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Обстріл на Донбасі Фокус

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріли по українських позиціях поруч із Новомихайлівкою та Василівкою.

Карта mediarnbo.org

Ще чотири ворожих обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поблизу населеного пункту Орехово, поруч із Кримським і в районі населеного пункту Гладосове.

Раніше OBOZREVATEL писав, що російські найманці цинічно обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, вкотре прикрившись мирним населенням.

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