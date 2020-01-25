Терористи влаштували масштабний обстріл на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

В результаті ворожих обстрілів 24 січня отримав поранення один український військовий. За минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню в зоні ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими угодами артилерійських систем, мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Відомості опублікували на сторінці "Операція Об'єднаних сил" в Facebook.

Обстріл в ООС Цензор.НЕТ

Також була присутня снайперська активність. Вісім обстрілів відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: два рази неподалік Талаківки, двічі поруч з Пісками, поблизу Павлополя, два рази в районі населеного пункту Дослідне і неподалік Невельського.

Карта mediarnbo.org

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу Новолуганського, двічі неподалік від населеного пункту Луганське і поряд з Оріховим.

З початком доби 25 січня російські найманці з станкового протитанкового гранатомета здійснили п'ять пострілів по позиціях захисників Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Донбасі в середу, 22 січня, російські найманці шість разів порушили режим тиші. В результаті загинув один український військовий.

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