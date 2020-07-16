Російські найманці на Донбасі застосували проти ЗСУ заборонені міжнародними конвенціями протипіхотні міни ПОМ-2.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС. Відзначається, що терористи 15 липня обстріляли житлові будинки селища Новолуганське, Донецької області.

"Ворог застосував РПГ-7, граната якого замінено на міну ПОМ-2. Відзначається, що даний вид мін заборонений Оттавською конвенції з 1997 року і виготовляється виключно в Російській Федерації ... Для доставки мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленої гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження становить до 16 метрів, міна спрацьовує в момент, коли людина зачепить одну з чотирьох тонких капронових ниток, довжиною до 10 метрів кожна", – йдеться в повідомленні.

Російська міна ПОМ-2 штаб ООС

У штабі наголосили, що російські окупанти свідомо порушують норми гуманітарного права, що говорить про їх зацікавленості в подальшому загостренні конфлікту.

"Дані факти чергового тяжкого злочину наочно показують на причетність РФ до систематичних поставок даного типу мін на непідконтрольну України територію, з метою подальшого їх застосування окупантами по житловим районам Донбасу", – зазначено в звіті.

Служба безпеки України додала, що за фактом застосування бойовиками забороненої російської міни розпочато розслідування.

"Слідчі СБУ розслідують факт використання учасниками незаконних збройних формувань на Луганщині неконтактного вибухового пристрою НВУ-П "Охота". Це міна російського виробництва, а її застосування заборонено Оттавською конвенцією 1997 року", – повідомили у спецслужбі.

В СБУ підкреслили, що вибухівку виявили поблизу селища Новотошківка Попаснянського району, що становило потенційну загрозу для місцевих жителів.

Вибуховий пристрій терористів СБУ

Вибуховий пристрій російського виробництва СБУ

Міна СБУ

Російська міна ПОМ-2 штаб ООС

Російська міна ПОМ-2 штаб ООС

Терористи розкрили на Донбасі заборонені російські міни. Фотофакт

Терористи розкрили на Донбасі заборонені російські міни. Фотофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 липня збройні формування Росії 12 раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.