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23 січня • оновлено в 09:13
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Терористи Путіна влаштували розправу на Донбасі: у ЗСУ втрати

3.1т
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На Донбасі в середу, 22 січня, російські найманці шість разів порушили режим тиші. В результаті загинув один український військовий.

Крім того, з початку поточної доби, 23 січня, один боєць отримав поранення, передає пресцентр ООС. Так, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Також була присутня снайперська активність.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

УП

Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поруч із Павлополем – із ручного протитанкового гранатомета;

  • поблизу Талаківки – із великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;

  • неподалік від Лебединського – із мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкового протитанкового гранатомета (4 постріли), а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

  • біля Водяного – із 82-мм міномета (4 міни) та великокаліберного кулемета.

Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Майорського – із великокаліберного кулемета;

  • у районі населеного пункту Шуми – із автоматичного станкового гранатомета.

Терористи Путіна влаштували розправу на Донбасі: у ЗСУ втрати

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня на Донбасі снайпер застрелив розвідника ЗСУ Василя Муху. Він воював біля Катеринівки.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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hunt andres
hunt andres
Прибили назойливую Муху)))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По три штуки в день, как с куста ,этот месяц будет урожайный на ВСУшную нечесть .
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Zotov Vasily
Zotov Vasily
какой там, шестой год? А где толпы пленных конноводолазных бурятов?
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