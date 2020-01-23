Терористи Путіна влаштували розправу на Донбасі: у ЗСУ втрати

На Донбасі в середу, 22 січня, російські найманці шість разів порушили режим тиші. В результаті загинув один український військовий.

Крім того, з початку поточної доби, 23 січня, один боєць отримав поранення, передає пресцентр ООС. Так, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Також була присутня снайперська активність.

Війна на Донбасі УП

Чотири обстріли по наших позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч із Павлополем – із ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Талаківки – із великокаліберного кулемета, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки;

неподалік від Лебединського – із мінометів калібру 82 мм (2 міни), станкового протитанкового гранатомета (4 постріли), а також великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

біля Водяного – із 82-мм міномета (4 міни) та великокаліберного кулемета.

Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Майорського – із великокаліберного кулемета;

у районі населеного пункту Шуми – із автоматичного станкового гранатомета.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 січня на Донбасі снайпер застрелив розвідника ЗСУ Василя Муху. Він воював біля Катеринівки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram