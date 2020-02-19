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19 лютого • оновлено в 20:05
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Терористи Путіна розв'язали нові бої, поранений боєць ЗСУ

1.4т
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На війні за незалежність України на Донбасі 19 лютого отримав поранення один український військовослужбовець.

Як ідеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС, збройні формування РФ сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також задіявши снайперів.

Позиції бійців ЗСУ були обстріляні в районі населених пунктів Мар'їнка, Лебединське, Славне, Василівка, Широкине, Луганське та Оріхове.

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Карта ООС

Карта ООС

Міноборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 18 лютого озброєні формування Російської Федерації пішли в атаку на Донбасі. У результаті бою, який тривав біля Золотого, Збройні сили України зазнали важких втрат.

Загиблим виявився один із наймолодших бійців ЗСУ Максим Хітайлов. У мережі показали фото захисника України.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
надеюсь, раненный останется инвалидом-колясочником, родителям на радость...
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