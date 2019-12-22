Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

У неділю, 22 грудня, на Донбасі отримав поранення один український військовослужбовець.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони в зведенні станом на 12.00. Терористи "Л/ДНР" двічі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Близько 6 ранку вони відкрили вогонь зі стрілецької зброї по бійцях ЗСУ в районі селища Піски. Обстріл тривав півгодини.

З 10:40 до 11:25 терористи використовували станкові гранатомети і стрілецьку зброю по позиціях в районі Кримського.

Війна на Донбасі. Ілюстрація 112

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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