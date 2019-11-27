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29 листопада • оновлено в 11:54
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Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

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Один український військовослужбовець отримав пошкодження на війні на Донбасі в середу, 27 листопада.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, терористи 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ обстріляли поблизу таких населених пунктів: Південне, Шуми, Мар'їнка.

"Бойову травму в результаті обстрілів отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", – сказано в повідомленні.

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Карта ООС

Карта ООС

Міністерство оборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ДНР" влаштували криваву розправу на Донбасі. Вони обстріляли мирних жителів. Куля потрапила жінці в груди.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
"Отпускники"!!!Скоро ,некоторые из них в качестве "рождественских подарков" в деревьянных мокинтошах со штампом"ГРУЗ 200" вернутся домой, в Расеюшку.
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1
4
Перов Василий
Перов Василий
Путин ранил ВСУ?
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2
0
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Мячик покупать или теннисную ракетку?
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4
0
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Ишевский Константин, ты себе уже сам знаешь куда фаллоимитатор вставил?
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0
Ишевский Константин
Ишевский Константин
Tapasenko 0leg, фалоимитатор укрожопому карателю в дупу
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0

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