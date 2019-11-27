Терористи Путіна розв'язали нові бої на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

Один український військовослужбовець отримав пошкодження на війні на Донбасі в середу, 27 листопада.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, терористи 4 рази порушили режим припинення вогню, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції ЗСУ обстріляли поблизу таких населених пунктів: Південне, Шуми, Мар'їнка.

"Бойову травму в результаті обстрілів отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил", – сказано в повідомленні.

Карта ООС Міністерство оборони

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ДНР" влаштували криваву розправу на Донбасі. Вони обстріляли мирних жителів. Куля потрапила жінці в груди.

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