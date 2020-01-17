Терористи Путіна підключили снайперів на Донбасі: у ЗСУ втрати

Терористи "Л/ДНР" 16 січня 12 разів обстріляли українські позиції, загинув один боєць ЗСУ.

Як сказано у зведенні пресцентру штабу ООС, окупанти застосували міномети, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також задіяли снайперів.

Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Дев'ять обстрілів противника зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

двічі поруч із населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету – 10 мін;

неподалік від Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомету – сім пострілів;

поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – три постріли та великокаліберного кулемету;

у районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;

двічі поруч із Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм – 8 снарядів та 122 мм – 10 мін, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL, представники України й Росії на переговорах у Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

При цьому остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише по КПВВ "Гнутове".

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