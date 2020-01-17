Головна Новини
17 січня • оновлено в 08:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи Путіна підключили снайперів на Донбасі: у ЗСУ втрати

1.4т
Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" 16 січня 12 разів обстріляли українські позиції, загинув один боєць ЗСУ.

Як сказано у зведенні пресцентру штабу ООС, окупанти застосували міномети, гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а також задіяли снайперів.

Тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Новотроїцьке, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Новини
"Писала людині, якої немає": українців зворушила історія кохання жінки-воїна ЗСУ

Дев'ять обстрілів противника зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поблизу Травневого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • двічі поруч із населеним пунктом Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 18 мін та 82-мм міномету – 10 мін;

  • неподалік від Миронівського – зі станкового протитанкового гранатомету – сім пострілів;

  • поблизу Луганського – зі станкового протитанкового гранатомету – три постріли та великокаліберного кулемету;

  • у районі населеного пункт Новозванівка – зі снайперської гвинтівки;

  • двічі поруч із Оріховим – з артилерійських систем калібру 152 мм – 8 снарядів та 122 мм – 10 мін, міномету калібру 120 мм – 9 мін та 82-мм міномету – 15 мін, а також автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • поблизу Зайцевого – з автоматичних станкових гранатометів та іншої стрілецької зброї.

Як писав OBOZREVATEL, представники України й Росії на переговорах у Мінську обговорили дев'ять можливих ділянок для нового розведення військ на Донбасі.

При цьому остаточної угоди сторонам вдалося досягти лише по КПВВ "Гнутове".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
4
4
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
До этого не подключали и ограничивались только арматами и ядерными ракетами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Если Донбасцы, оккупировали украинский Донбасс и Крым(интересно ,как можно оккупировать свою землю). То кто тогда оккупировали – Киев или Жмеринку.Просто фашисты, или просто - нацисты?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В бригаду 200 на концерт Кобзона
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Афанасьев Алексей, к Слепаку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги