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Терористи показали у мережі понівечене тіло українського лейтенанта: фото 18+

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Терористи, які воюють на Донбасі, показали в мережі понівечене тіло українського молодшого лейтенанта Національної гвардії.

Страшне фото вони виклали без будь-яких фільтрів. На це на на своїй сторінці в Facebook звернув увагу перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Мерзотники із псевдореспублік, насміхаючись над нами, викинули в соціальні мережі фото вбитого нашого хлопця, молодшого лейтенанта Національної гвардії України, у свої 25 років загинув, захищаючи Україну", – підкреслив він.

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Аброськін звернув увагу на те, що фото розмістили в оригіналі, де "весь жах можна детально розглянути".

Увага! Жорсткий кадр! 18+

Терористи показали у мережі понівечене тіло українського лейтенанта: фото 18+

"Ніякого співчуття до батьків хлопця, повна відсутність людяності і співчуття до загиблої людини. Фото вже сам заретушував. На жаль, гинуть наші найкращі громадяни, для яких на першому місці наша країна Україна. Слава Героям!" – написав Аброськін.

Терористи показали у мережі понівечене тіло українського лейтенанта: фото 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 12 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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филипп филипыч
филипп филипыч
лежит вдали от своего дома мертвый 25 летний парень. вопрос: кому надо что бы молодежь не работала спокойно дома на гражданке а уезжала куда то умирать?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
филипп филипыч, фашистам нужно, что бы про войну думали а не о пожарах, наводнениях и пустом холодильнике.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Во время выдвижения снайперской пары ВСУ на позиции у посёлка Рассадки, один из боевиков подорвался на мине, заявил 12 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко. Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего Как сообщил telegram-канал Inside Donetsk, представители ЛНР в СЦКК и «Союза ветеранов Афганистана» попытались вытащить тело погибшего, чтобы передать родным. «Во время операции ВСУ обстреляли группу эвакуации из АГС прямо на глазах мониторов СММ ОБСЕ. Что они, собственно, и зафиксировали», — сказано в сообщении.
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Стук Кастрюль, ты туалет на зиму утеплил? А то следующим будешь - "В Ростовской области 16-летняя девушка утонула в уличном туалете во дворе собственного дома."
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вертеловский Сергей, ума если не прибавится, то будешь следующим.
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Вопрос о том, как тело солдата ВСУ оказалось у ЛДНРовцев, я так понимаю никого не мучает?
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Чечеткин Иван, Мучает только гнойник на теле земного шара - рассея.
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