Терористи показали у мережі понівечене тіло українського лейтенанта: фото 18+

Терористи, які воюють на Донбасі, показали в мережі понівечене тіло українського молодшого лейтенанта Національної гвардії.

Страшне фото вони виклали без будь-яких фільтрів. На це на на своїй сторінці в Facebook звернув увагу перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Мерзотники із псевдореспублік, насміхаючись над нами, викинули в соціальні мережі фото вбитого нашого хлопця, молодшого лейтенанта Національної гвардії України, у свої 25 років загинув, захищаючи Україну", – підкреслив він.

Аброськін звернув увагу на те, що фото розмістили в оригіналі, де "весь жах можна детально розглянути".

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"Ніякого співчуття до батьків хлопця, повна відсутність людяності і співчуття до загиблої людини. Фото вже сам заретушував. На жаль, гинуть наші найкращі громадяни, для яких на першому місці наша країна Україна. Слава Героям!" – написав Аброськін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 12 серпня, на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Був поранений один український військовий.

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