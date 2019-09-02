Терористи підло атакували ЗСУ на Донбасі: штаб ООС повідомив про трагедію

Терористи "Л/ДНР" у понеділок, 2 вересня, сім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

У результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео брифінгу, поскрольте новину вниз).

Уточнюється, що обстріли українських позиціяй терористи вели із забороненої мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

три рази неподалік Водяного у напрямку Ужівки – із заборонених мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Гранітного у напрямку н.п. Тельманове – із заборонених артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також великокаліберних кулеметів;

неподалік Лебединського у напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Новомихайлівки у напрямку Луганського – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

Карта ООС

Прес-служба нагадала, що за минулу добу (1 вересня) втрат у результаті ворожих атак на Донбасі з боку ООС не було. Терористи здійснили 15 обстрілів.

"Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню і знаходяться напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника", – підсумовано в зведенні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося повне відео найшвидшої і найуспішнішої бойової операції ЗСУ за час війни на Донбасі. Вона була проведена піхотою в середині липня, за тиждень до оголошення "хлібного" перемир'я. У результаті захисникам вдалося знищити понад 20 одиниць ворожої техніки, приблизно 20 окупантів і поранити ще 11.

У ніч на 29 серпня "Азов" ліквідував чотирьох і взяв у полон одного окупанта, а також захопив зброю і документи, які доводять порушення російськими найманцями Мінських домовленостей.

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