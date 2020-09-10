Ворог обстріляв позиції українських військових зі стрілецької зброї
Вогонь вівся по місцю, де мала пройти зустріч представників СЦКК і ОБСЄ
Під ворожими обстрілами ніхто не постраждав
Терористи на Донбасі.
У четвер, 10 вересня, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях ЗСУ поблизу населеного пункту Шуми Донецької області.
Як повідомляє пресцентр штабу ООС, обстріл був прицільним і спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ.
"Такі дії противника засвідчують, що ворог свідомо та цілеспрямовано йде не тільки на порушення домовленостей, а й відкрито провокує українську сторону. Натомість Україна вкотре демонструє своє щире прагнення до встановлення миру, але ворог навмисно зриває будь-які спроби", – йдеться в повідомленні.
Наголошується, що завдяки оперативності українських розвідників дії терористів було спрогнозовано, тому вдалося убезпечити українських військових, а також представників СЦКК та ОБСЄ.
Терористи обстріляли позиції ЗСУ поблизу Шумів
Нагадаємо, що OBOZREVATEL першим повідомив, що призначена спільна інспекція ЗСУ разом із представниками координатора від ОБСЄ в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбудеться.
Також глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію позицій ЗСУ. Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня на терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи Україна погодилася проінспектувати разом із представниками координатора від ОБСЄ ділянку позицій Збройних сил України біля населеного пункту Шуми, Донецька область.
При цьому глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що рішення провести інспекцію позицій ЗСУ біля н.п. Шуми на Донбасі було ухвалено на переговорах ТКГ із "доброї волі України" на підтвердження повного дотримання перемир'я українськими військовими.
Пізніше в Офісі президента пояснювали, що українська сторона погодилася на інспекцію, щоб спростувати фейки окупантів і не допустити нових провокацій.
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