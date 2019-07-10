Терористи обстріляли автоколону з главою Донеччини: є жертви

В результаті обстрілу вантажівки КрАЗ Об'єднаних сил під Гранітним в Донецькій області загинув один український військовий, ще один поранений.

Як повідомили в прес-центрі штабу ООС, інцидент стався в середу, 10 липня, близько 15:00.

"В результаті попадання протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

Пораненому військовослужбовцю надали медичну допомогу і провели евакуацію в одну з медичних установ.

Як повідомила в Facebook журналістка Тетяна Ніколаєнко, в автоколоні знаходився глава Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко.

Його на цю посаду нещодавно призначив президент України Володимир Зеленський. "Той, що родичі на окупованій території. Без попередження поїхав на лінію вогню", - написала журналістка.

Павло Кириленко "Еспрессо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарний авто ООС. Внаслідок двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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