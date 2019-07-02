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Терористи на Донбасі знову обстріляли медиків: всі подробиці

18.1тЧитати матеріал російською

У Мар'їнському районі на Донбасі терористи знову обстріляли автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

Як повідомляє пресслужба поліції Донецької області, постраждалі отримали кульові поранення, рухаючись на авто дорогою Мар'їнка-Красногорівка. Наразі вони перебувають у військовому госпіталі міста Покровськ. Обставини події встановлюються.

Спочатку повідомлення про атаку терористів надійшло до Мар'їнського відділу поліції від працівників Центральної міської лікарні міста Курахове. Вони розповіли, що надання медичної допомоги потрібне двом медикам-волонтерам 42 і 32 років.

З їхніх слів, кульові поранення волонтери отримали під час снайперського обстрілу. За цим фактом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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Обстріл медиків

Обстріл медиків

"Апостроф"

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуйовували пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це — водій "Хамера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Эту фотку еще в 2018 году выставляли. Тоже якобы ополченцы обстреляли медиков. Ну сброд то верит конечно
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Ильте Евгения
Ильте Евгения
Згадайте, скільки разів у Сирії бомбили саме госпіталі.. Бо госпіталі дають дані про місцезнаходження.. так вони якраз по них і гатять.. А мали б обходити
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Serov Oleg
Serov Oleg
Ильте Евгения, приливы мозг уничтожили,если и был когда-то
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Закон Порядок
Закон Порядок
фото машины без привязки к местности.номер замазан.которы черного цвета т.е. военная машина.и подранков нет .да и в кузове не совсем пробоины от пуль
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