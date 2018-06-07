Терористи на Донбасі змінили тактику: загинули бійці ЗСУ

Терористи на Донбасі змінили тактику і активізувалися у темний час доби. 6 червня на території проведення Операції об'єднаних сил застосовувалася тільки стрілецька зброя.

У результаті двоє бійців ЗСУ загинули, ще двоє отримали поранення. У відповідь було знищено п'ять окупантів, двоє - поранені, повідомляє прес-центр ООС.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ у темний час доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкино. У цілому противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил перешкоджали провокаційним діям ворога і давали йому адекватну відповідь ", - сказано в заяві.

У ніч на 7 червня мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти п'ять разів відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське і Новотошківське.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі Авдіївської промзони в Донецькій області українські розвідники проникли на ворожу позицію і забрали звідти автомат.