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Терористи на Донбасі змінили тактику: загинули бійці ЗСУ

10.4тЧитати новину російською

Терористи на Донбасі змінили тактику і активізувалися у темний час доби. 6 червня на території проведення Операції об'єднаних сил застосовувалася тільки стрілецька зброя.

У результаті двоє бійців ЗСУ загинули, ще двоє отримали поранення. У відповідь було знищено п'ять окупантів, двоє - поранені, повідомляє прес-центр ООС.

"Відзначається активізація російсько-окупаційних військ у темний час доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар'їнка, Водяне, Широкино. У цілому противник 25 разів порушував режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням мінометів. Підрозділи Об'єднаних сил перешкоджали провокаційним діям ворога і давали йому адекватну відповідь ", - сказано в заяві.

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У ніч на 7 червня мала ознаки загострення ситуація на Луганщині - окупанти п'ять разів відкривали вогонь з 120-мм і 82-мм мінометів поблизу населених пунктів Кримське і Новотошківське.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у районі Авдіївської промзони в Донецькій області українські розвідники проникли на ворожу позицію і забрали звідти автомат.

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Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на ДонбасіНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Місце
Україна
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Специально для тупорылых хохловыблядков, которые уже четыре года "воюют" с Российской армией))):"Российские войска могли бы занять территорию Украины за несколько дней в случае военного противостояния между двумя странами. Такое мнение выразил бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен".
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Графский Стеапн
Графский Стеапн
АнтибандЭровец, Опередил)))))))) «Армия России при получении соответствующей задачи способна занять территорию Украины в самые кратчайшие сроки, даже несмотря на значительное увеличение киевским правительством своих оборонных способностей за счёт иностранных инвестиций. », – подчеркнул Андерс Фог Расмуссен.15 мая 2018 года СМИ «Незалежной» продемонстрировали кадры с занятий артиллерийских соединений близ «зоны АТО», на которых эксперты заметили советские противотанковые пушки МТ-12, которые стояли на вооружении советской армии в далекие 60-е годы.
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