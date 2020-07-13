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Терористи на Донбасі зазнали значних втрат: розвідка озвучила свіжі дані

Розслідування
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Розвідка повідомила про ліквідацію кількох десятків найманців на Донбасі

Розвідка повідомила про ліквідацію кількох десятків найманців на Донбасі. sprotyv.info

Терористи на окупованому Донбасі зазнали значних втрат за останній тиждень.

Як повідомив в Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) з посиланням на дані розвідки, з 6 по 12 липня було ліквідовано 25 найманців російсько-окупаційних військ.

При цьому поранено та травмовано ще 16 осіб.

"Окрім того, за минулий тиждень нашими воїнами знищено 6 одиниць ворожої техніки. Серед них, дві самохідні артилерійські установки калібру 122 мм 2С1 та дві артилерійські гаубиці калібру 152 мм 2А65 "Мста Б" наші воїни знищили під час вогню у відповідь на ворожі обстріли", – йдеться в повідомленні.

Також ЗСУ вогнем суттєво пошкодили і вивели зі строю бронеавтомобіль виробництва РФ "Тигр" та один армійський колісний позашляховик.

Скрін Telegram

Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в зоні бойових дій на Донбасі загинув російський терорист "ДНР" Іван "Зубик" Зубов із Набережних Челнів (РФ). Ймовірно, він воював у лавах так званих "козаків".

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