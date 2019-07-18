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Терористи на Донбасі рвонули в бій і отримали по зубах: усі деталі

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Терористи на Донбасі 17 липня 15 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові поранили чотирьох бойовиків.

Так, противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Миколаївки, Широкино, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Богданівки, Талаківки, Красногорівки і Пісок.

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ЗСУ на Донбасі

ЗСУ на Донбасі

ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз – на околиці Катеринівка.

У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео, як командири 11-го мотострілецького полку терористів "ДНР" (колишній батальйон "Схід") в паніці втекли від ЗСУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
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Никифоров Константин
Никифоров Константин
".... и получили по зубам" - утром . А вечером - "В Киев снова прилетел новый борт с ранеными! Сделайте репост пожалуйста, это очень важно! Привезли тяжелых бойцов без зубов с ампутацией мозгов с тяжелейшими ранами дуп. Нужны зубы для протезов сдать можно в центре на территории Госпиталя, с понедельника по четверг с 9-12. Адрес Киев, Госпитальная 18, метро Печерск, при себе иметь паспорт. Мы и есть государство и каждый может помочь, наши воины защищают нас с вами и нашу землю. Помогайте, кто чем может."
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