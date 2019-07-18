Терористи на Донбасі рвонули в бій і отримали по зубах: усі деталі

Терористи на Донбасі 17 липня 15 разів порушили режим припинення вогню. У відповідь українські військові поранили чотирьох бойовиків.

Так, противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Миколаївки, Широкино, Мар'їнки, Водяного, Павлополя, Богданівки, Талаківки, Красногорівки і Пісок.

ЗСУ на Донбасі ТСН

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні один раз – на околиці Катеринівка.

У результаті ворожих обстрілів втрат з нашого боку не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео, як командири 11-го мотострілецького полку терористів "ДНР" (колишній батальйон "Схід") в паніці втекли від ЗСУ в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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