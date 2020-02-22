Терористи на Донбасі після спроби прориву змінили тактику

На війні за незалежність на Донбасі 22 лютого отримав поранення один військовослужбовець ЗСУ в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Всього терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню, біля Мар'їнки, Новомихайлівки, Старогнатівки, Красногорівки і Кримського.

При цьому на ділянках розведення сил терористи дотримувалися тиші, проте ще вночі намагалися прорватися на позиції ЗСУ, але зазнали невдачі і зазнали втрат.

"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша", – розповіли в штабі ООС.

Ілюстрація. Війна на Донбасі фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL:

вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

Тоді загинув гранатометник 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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