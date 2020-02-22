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22 лютого • оновлено в 22:52
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Терористи на Донбасі після спроби прориву змінили тактику

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На війні за незалежність на Донбасі 22 лютого отримав поранення один військовослужбовець ЗСУ в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це сказано в вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС. Всього терористи "Л/ДНР" сім разів порушили режим припинення вогню, біля Мар'їнки, Новомихайлівки, Старогнатівки, Красногорівки і Кримського.

При цьому на ділянках розведення сил терористи дотримувалися тиші, проте ще вночі намагалися прорватися на позиції ЗСУ, але зазнали невдачі і зазнали втрат.

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"На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиша дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено понад 4000 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу. На ділянці розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиша", – розповіли в штабі ООС.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

фото з відкритих джерел

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • вночі 22 лютого диверсійно-розвідувальна група озброєних формувань РФ спробувала прорватися через лінію зіткнення на Донбасі.

  • Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на українські позиції поблизу населеного пункту Новотошківське.

  • Об'єднані сили відбили атаку і ліквідували одного терориста. Ворог залишив його тіло на полі бою.

  • Нагадаємо, 18 лютого озброєні формування Російської Федерації також пішли в атаку на Донбасі. В результаті бою, який тривав біля Золотого, ЗСУ зазнали важких втрат.

  • Тоді загинув гранатометник 72-ї бригади ЗСУ Максим Хітайлов з Полтавщини.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
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Bruse Colin
Bruse Colin
Все больше и больше людей бежит из росии, ордло и крыма спасая свои семьи от сумасшедшего произвола путинской власти и бешенства чиновников
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Из Украины все больше вынужденных переселенцев возвращаются назад в Крым и Республики Донбасса, поскольку государство не может обеспечить им нормальные условия жизни — заявил Тука. ____
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коршун федот
коршун федот
Zhikharev Dmitry, Из какоГа мухо.ср.анска тымычишь, мон.го.ло.ид???
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