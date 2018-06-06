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Терористи на Донбасі не послухалися Росію: що сталося

4.2тЧитати новину російською

Генштаб Збройних сил Росії наказав окупаційному командуванню на Донбасі припинити інтенсивні бойові дії.

Про це розповів координатор групи "Інформаційне опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Наказ стосується періоду проведення в РФ чемпіонату світу з футболу.

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Правда, терористи, швидше за все, не послухалися командування, так як інтенсивність не знижується.

"За останній тижневий період зниження інтенсивності обстрілу з боку окупантів (з 122/152-мм артилерійських систем, 82/120-мм мінометів, 122-мм переносних реактивних пускових установок" Град-П ", БМП і танків) відчувається незначно (близько 220 вогневихнальотів проти близько 280 у попередній тижневий період)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 червня на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. За даними розвідки, два окупанти знищені, четверо поранені.

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Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Дмитро Тимчук
Місце
Україна
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