Терористи на Донбасі не послухалися Росію: що сталося

Генштаб Збройних сил Росії наказав окупаційному командуванню на Донбасі припинити інтенсивні бойові дії.

Про це розповів координатор групи "Інформаційне опір", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Наказ стосується періоду проведення в РФ чемпіонату світу з футболу.

Правда, терористи, швидше за все, не послухалися командування, так як інтенсивність не знижується.

"За останній тижневий період зниження інтенсивності обстрілу з боку окупантів (з 122/152-мм артилерійських систем, 82/120-мм мінометів, 122-мм переносних реактивних пускових установок" Град-П ", БМП і танків) відчувається незначно (близько 220 вогневихнальотів проти близько 280 у попередній тижневий період)", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 5 червня на окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. За даними розвідки, два окупанти знищені, четверо поранені.