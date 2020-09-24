Терористи "ЛНР" відправили дітей копати укріплення на лінії вогню. Відео

Російські терористи "ЛНР" попалися на використанні дитячої праці. Ба більше, вони відправили неповнолітніх копати нові укріплення.

Відповідні кадри, зафільмовані армійцями ЗСУ, оприлюднив український офіцер, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) на своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що окупанти намагаються спровокувати захисників на ведення вогню (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Російсько-окупаційні війська використовують працю дітей на своїх позиціях в Луганській області. В черговий раз порушуючи норми міжнародного права, цинічно і низько провокують підрозділи ЗСУ на відкриття вогню. А в подальшому, щоб звинуватити у травмуванні чи не дай Боже ... дитини", – обурився Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL: