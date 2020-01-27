Терористи "ЛНР" накрили ОС мінами і отримали відповідь

Російські терористи "ЛНР" влаштували масовані мінометні обстріли позицій Об'єднаних сил на Донбасі й отримали відповідь українських захисників.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, окупанти пішли на провокацію під Новотошківським і Кіндрашівкою Новою на Луганщині. Так, вони відкрили вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 міліметрів.

Мінометний обстріл "112 Україна"

"Підрозділи Об'єднаних сил вжили заходів щодо пригнічення вогневих засобів окупантів для утримання контролю над ситуацією і недопущення втрат на цій ділянці. Втрати противника уточнюються", – сказано у звіті.

Також у штабі ООС підкреслили, що вжиті заходи окупаційних військ свідчать про те, що Російська Федерація категорично не бажає завершувати збройну агресію проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 січня збройні формування РФ 12 раз порушили режим припинення вогню. У результаті двоє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Одним з них виявився командир відділення ЗСУ Антон Хоба із Сумщини. Герой був на передовій з 2015 року.

Другий загиблий – солдат 28-ї ОМБр ЗСУ Євген Щуренко з Одеської області. Він не дожив до 42-річчя лише один день.

Також стало відомо, що 25 січня на Донбасі в зоні проведення ООС загинув військовослужбовець ЗСУ Михайло Ошурко з Рівненської області.

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