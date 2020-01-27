Головна Новини
27 січня • оновлено в 18:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи "ЛНР" накрили ОС мінами і отримали відповідь

1.5т
Читати матеріал російською

Російські терористи "ЛНР" влаштували масовані мінометні обстріли позицій Об'єднаних сил на Донбасі й отримали відповідь українських захисників.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, окупанти пішли на провокацію під Новотошківським і Кіндрашівкою Новою на Луганщині. Так, вони відкрили вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 міліметрів.

Мінометний обстріл

Мінометний обстріл

"112 Україна"

"Підрозділи Об'єднаних сил вжили заходів щодо пригнічення вогневих засобів окупантів для утримання контролю над ситуацією і недопущення втрат на цій ділянці. Втрати противника уточнюються", – сказано у звіті.

Також у штабі ООС підкреслили, що вжиті заходи окупаційних військ свідчать про те, що Російська Федерація категорично не бажає завершувати збройну агресію проти України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
7
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги