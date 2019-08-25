Терористи "Л/ДНР" підло атакували Україну на Донбасі

Терористи "Л/ДНР" в День Незалежності, 24 серпня, п'ять разів підло порушили режим припинення вогню на Донбасі.
За даними прес-служби штабу ООС в Facebook, збройні формування РФ обстрілювали позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив чотири обстріли:
Ілюстрація. ООС на Донбасі
експрес
неподалік від Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;
поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
двічі неподалік від Водяного – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкрив вогонь один раз поблизу Новолуганського. Терористи використовували гранатомет, крупнокаліберний кулемет і стрілецьку зброю.
"За минулу добу втрат з нашого боку в результаті ворожих обстрілів не було. З початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил з боку збройних формувань Російської Федерації та їх найманців не зафіксовано", – уточнили в штабі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що за період з березня 2019 року, коли було оголошено попереднє перемир'я, до липня на Донбасі загинули 49 українських воїнів і ще 307 отримали поранення.
Всього війна за незалежність України, яка вже більше п'яти років йде на Донбасі, забрала життя 3012 воїнів.
З початку 2019 року станом на 23 серпня Об'єднані сили втратили на Донбасі 71 військовослужбовця, 31 з них – після вступу президента Володимира Зеленського на посаду головнокомандувача ЗСУ.
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