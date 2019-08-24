Терористи "Л/ДНР" атакували Україну в День Незалежності: що сталося

Терористи "Л/ДНР" у День Незалежності України, 24 серпня, два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook. Про жертв або поранених захисників країни не повідомляється.

Противник обстрілював українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї:

Ілюстрація. Війна на Донбасі 112

поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У повідомленні підкреслюється, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і "готові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника".

Карта ООС станом на 24 серпня

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, було ліквідовано близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків зазнали поранень різного ступеня важкості.

Також в мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

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