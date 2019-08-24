Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Терористи "Л/ДНР" атакували Україну в День Незалежності: що сталося

3.3т Читати матеріал російською

Терористи "Л/ДНР" у День Незалежності України, 24 серпня, два рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує прес-служба ООС на своїй сторінці у Facebook. Про жертв або поранених захисників країни не повідомляється.

Противник обстрілював українські позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї:

Новини
20 убитих і підірвана техніка: в мережу злили відео найуспішнішої операції ЗСУ на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

112

  • поблизу Мар'їнки – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • неподалік Павлополя – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У повідомленні підкреслюється, що підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню і "готові до будь-яких підступних і провокаційних дій супротивника".

Карта ООС станом на 24 серпня

Карта ООС станом на 24 серпня

Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом червня 2019 воїни Операції Об'єднаних сил на Донбасі завдали окупантам значних втрат. Зокрема, було ліквідовано близько 34 окупантів і близько 62 бойовиків зазнали поранень різного ступеня важкості.

Також в мережу виклали відео потужного вогневого удару Збройних сил України по позиціях терористів на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР Збройні сили України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
17
2
Смішно
34
Цікаво
11
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Synta Orion
Synta Orion
Вы на забывайте, что наши ВОИНЫ сражаются не с регулярными войсками РФ, а с тотальными отбросами общества; кончеными наркоманами, рецедивистами, предателями и чурками. Жизнь каждого нашего воина, стоит дороже всего путинского отродья, вместе взятого; в ад вам дорога, сдохните вы уже наконец!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украинская армия приятно и красиво пердолит росийскую армию на Донбассе!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Synta Orion
Synta Orion
Кожедуб ruslan,
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...