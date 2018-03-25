Терористи Донбасу пішли в атаку: Україна зазнала втрат

25 березня в зоні АТО на Донбасі загинув один український військовослужбовець в результаті обстрілів терористів "ДНР".

Як повідомляється в Facebook на сторінці прес-центру штабу АТО, з початку доби російсько-окупаційні війська вчинили 19 обстрілів українських позицій на донецькому напрямку.

"З заборонених мінськими домовленостями 120 мм мінометів агресор обстріляв наші позиції в Опитному і Лебединському, а з мінометів 82 калібру і танка вів вогонь поблизу Пісків. Також 82 мм міномети ворог застосував проти захисників Талаківки, гранатомети різних систем проти захисників Авдіївки, Богданівки і Широкино, а великокаліберні кулемети по наших укріпленнях в районі Верхньоторецького", - йдеться у звіті.

"Крім того зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам'янки та тричі Мар'їнки", - написано в повідомленні.

При цьому на луганському напрямку обстрілів зафіксовано не було.

Як писав "Обозреватель", раніше в "ДНР" заговорили про новий виток війни на Донбасі.