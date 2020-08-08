Терористи "ДНР" поставили під свої прапори дітей у формі "Юнармії". Фото

Російські терористи на Донбасі продовжують активну мілітаризацію дитячого виховання та всіляко залучають школярів до своїх пропагандистських заходів.

Фото з них оприлюднив на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Російські окупанти продовжують свою підступну справу щодо зомбування молоді на окупованих територіях", – обурився захисник.

Дітей одягли в форму воєнізованої організації "Юнармії" Telegram-канал Анатолія Штефана

Судячи зі світлин, пропагандою війни серед дітей займаються такі організації, як "Юнармія" та "Пересвет". Вони шикують дітей у військовій формі під прапорами бойовиків, проводять для них вишколи у польових умовах та налаштовують змалку звикати до можливої участі у бойових діях. До того ж, це стосується як хлопчиків, так і дівчаток.

Польові збори для школярів Донбасу, які влаштовують окупанти Telegram-канал Анатолія Штефана

Терористи шикують дітей на Донеччині Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти у Криму 2 серпня влаштували пропагандистську акцію до дня ПДВ РФ. До неї вони долучили дітей шкільного віку. Діти, одягнені у військову форму, крокували під прапором країни-агресорки і позували для світлин з окупантами.