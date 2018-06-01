Терористи "ДНР" показали, як обстрілюють ОС з "Граду"

Терористи так званої ДНР обстріляли позиції Об'аних сил на в районі Авдіївської промзони на Донбасі з "Градів".

Відповідне відео виклали в Telegram-каналі WarGonzo.

Також бойовики повідомляють, що нібито знищили "вогневу точку, звідки вівся гранатометний обстріл позиції "П'ятнашки", в результаті якого був ліквідований один з ватажків" ДНР "на прізвисько Мамай.

"Два пакета пішло, а це більше 60 зарядів", - йдеться в повідомленні.

Також кадри атаки опублікував російський пропагандистський телеканал Рен-ТВ.