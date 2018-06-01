УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Терористи "ДНР" показали, як обстрілюють ОС з "Граду"

1.2тЧитати новину російською

Терористи так званої ДНР обстріляли позиції Об'аних сил на в районі Авдіївської промзони на Донбасі з "Градів".

Відповідне відео виклали в Telegram-каналі WarGonzo.

Також бойовики повідомляють, що нібито знищили "вогневу точку, звідки вівся гранатометний обстріл позиції "П'ятнашки", в результаті якого був ліквідований один з ватажків" ДНР "на прізвисько Мамай.

Новини
"Був дуже ранимий": Бородай розповів приватне про вбитого "Мамаї"

"Два пакета пішло, а це більше 60 зарядів", - йдеться в повідомленні.

Також кадри атаки опублікував російський пропагандистський телеканал Рен-ТВ.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги