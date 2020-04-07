Терористи "ДНР" обстріляли машину українських журналістів: всі подробиці

Російські терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна". Атака трапилася 7 квітня в Донецькій області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Махов, уточнивши, що бойовики спеціально цілили саме в автомобіль.

"Адже обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований. Окупанти скинули снаряд з безпілотника, який впав в метрі від автомобіля телеканалу", – розповів кореспондент.

Терористи обстріляли авто журналістів Facebook Олександра Махова

Терористи обстріляли авто журналістів Facebook Олександра Махова

За його словами, снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків, один із них пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших влучили в кузов.

"В салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми одразу укрилися в бліндажі. Армійці кажуть, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників", – пише Махов.

Терористи обстріляли авто журналістів Facebook Олександра Махова

Терористи обстріляли авто журналістів Facebook Олександра Махова

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині. При обстрілі, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак міна 120-го калібру розірвалася буквально в декількох метрах від багатоповерхівки.

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