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7 квітня • оновлено в 14:01
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Терористи "ДНР" обстріляли машину українських журналістів: всі подробиці

3.1т
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Російські терористи "ДНР" обстріляли машину журналістів телеканалу "Україна". Атака трапилася 7 квітня в Донецькій області.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Олександр Махов, уточнивши, що бойовики спеціально цілили саме в автомобіль.

"Адже обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований. Окупанти скинули снаряд з безпілотника, який впав в метрі від автомобіля телеканалу", – розповів кореспондент.

Терористи обстріляли авто журналістів

Терористи обстріляли авто журналістів

Facebook Олександра Махова

Терористи обстріляли авто журналістів

Терористи обстріляли авто журналістів

Facebook Олександра Махова

За його словами, снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків, один із них пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших влучили в кузов.

"В салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми одразу укрилися в бліндажі. Армійці кажуть, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників", – пише Махов.

Терористи обстріляли авто журналістів

Терористи обстріляли авто журналістів

Facebook Олександра Махова

Терористи обстріляли авто журналістів

Терористи обстріляли авто журналістів

Facebook Олександра Махова

Як повідомляв OBOZREVATEL 1 квітня російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині. При обстрілі, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав. Однак міна 120-го калібру розірвалася буквально в декількох метрах від багатоповерхівки.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Шта? В метре от автомобиля и всего одна дырка в стекле, а вся дверь целехонькая? У них по моему мыслительные спoсo6ности окoнчательно перешли в спиннoй мo3г.
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Romanoff Sergey
Romanoff Sergey
Прям как под заказ.
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1
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
на украине нет журналыстов
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