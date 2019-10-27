Терористи "ДНР" масово заразилися СНІДом

На Донбасі зафіксовано масовий випадок захворювання СНІДом серед терористів одного з полків самопроголошеної "ДНР".

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц"). Уточнюється, що інцидент стався в 11-у окремому мотострілковому полку "Схід" 1-го армійського корпусу Російської Федерації.

Після аналізу крові 11 бойовиків, 8 із них поставили цей діагноз. Серед хворих, за даними українського військового, є одна жінка.

Ілюстрація. Терористи на Донбасі ТСН

"Наразі всі госпіталізовані до лікарні Донецька. Керівництвом окупаційного формування прийнято рішення про проведення лікарської комісії всього особового складу та виявлення причин масового захворювання.

Цікавим фактом є те, що, найімовірніше, ця цифра збільшиться з прогресією, незважаючи на контингент "захисників русского міра", – написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі під час бойових дій 26 жовтня, незважаючи на обстріл із боку бойовиків, втрат серед військовослужбовців ООС не було.

Однак, терористи відкрили вогонь по безпілотнику місії ОБСЄ. У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли про підлу провокацію.

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