Мінус один: у мережі повідомили про смерть терориста "ЛНР" "Доцента". Фото зрадника

У мережі повідомили про смерть терориста "Луганської народної республіки" Юрія "Доцента" Єрмолаєва, який брав участь у військових діях на Донбасі.
Про те, що чоловік помер 16 листопада, написав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадника України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Доцент" був родом із міста Артемівськ Луганської області, яке тимчасово контролюється окупантами. У соцмережі повідомили, що причиною смерті Єрмолаєва став тромб.
На Донеччині помер терорист "Доцент"
Миротворець
На Донеччині помер терорист "Доцент"
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
На Донеччині помер терорист "Доцент"
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
На Донеччині помер терорист "Доцент"
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
На Донеччині помер терорист "Доцент"
Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сургуті помер найманець Дмитро Нестеренко, який воював на Донбасі.
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