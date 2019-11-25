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25 листопада • оновлено в 23:56
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Мінус один: у мережі повідомили про смерть терориста "ЛНР" "Доцента". Фото зрадника

2.8т
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У мережі повідомили про смерть терориста "Луганської народної республіки" Юрія "Доцента" Єрмолаєва, який брав участь у військових діях на Донбасі.

Про те, що чоловік помер 16 листопада, написав у Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), показавши фото зрадника України (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Доцент" був родом із міста Артемівськ Луганської області, яке тимчасово контролюється окупантами. У соцмережі повідомили, що причиною смерті Єрмолаєва став тромб.

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На Донеччині помер терорист "Доцент"

На Донеччині помер терорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донеччині помер терорист "Доцент"

На Донеччині помер терорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донеччині помер терорист "Доцент"

На Донеччині помер терорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

На Донеччині помер терорист "Доцент"

На Донеччині помер терорист "Доцент"

Telegram-канал Анатолія Штефана (Штірліца)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Сургуті помер найманець Дмитро Нестеренко, який воював на Донбасі.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Донбасу Новини ЛНР
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Гражданская вoйнa. Украинцы продолжают убивать украинцев.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Па даль щик ште фан! ищет где кто ум ер * на той стороне* ! А там - одни *доценты*!
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Какой же он предатель? Предатели все кто прыгал на майдане
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