МоваЯзык

Топ-теми:

Терорист Гіркін поскаржився, що його вигнали з роботи в Росії

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
3,6 т.
Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який раніше був "міністром оборони ДНР", поскаржився на те, що його звільнено з роботи в Росії через свою репутацію.

Про це бойовик написав на особистій сторінці у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Скріншот його повідомлення оприлюднив у Telegram офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц). "Навіть в Росії розуміють зашквар ФСБівця Гіркіна (Стрєлкова)", – зазначив захисник.

Стрєлков поскаржився, що його звільнили з роботи

Стрєлков поскаржився, що його звільнили з роботи

Зокрема, Гіркін заявив, що його поставили перед фактом: компанія не хоче проблем для всіх співробітників через зв'язки із ним.

"Починаю шукати нову роботу. На нинішній мені, з усією повагою, повідомили, що ризикувати заради мене одного всією фірмою із сотнями співробітників більше не в змозі", – обурився окупант.

Терорист Гіркін поскаржився, що його вигнали з роботи в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Росіятерористи "ДНР"Анатолій ШтефанІгор Гиркин (Стрєлков)
Поділитися в Facebook
  1. /Розслідування