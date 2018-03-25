Теракт на АЕС? Спецслужбам вказали на відкритого шпигуна РФ в Україні

Службі безпеки України дорікнули тим, що в Запоріжжя без проблем прибув перший танкер з Росії з дизельним паливом.

Якщо за допомогою цього судна влаштують теракт на атомній електростанції, це призведе до серйозних наслідків. На це звернув увагу журналіст Дмитро Власов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Ось і почалася навігація по Дніпру, і перший танкер з Росії з дизельним паливом прибув з Таганрога в Запоріжжя. Чи потрібно робити внутрішні води відкритими для будь-якого прапора? Або з обмеженнями? Уявіть собі сюрприз з танкером в шлюзі Каховки або Запоріжжя - тоді частина України змиє. Або біля АЕС Енергодара з 6 реакторами. У минулому році там відразу 2 російські танкери стояло на рейді", - пише він.

Facebook-аккаунт Дмитра Власова

Журналіст Сергій Гришин звернув увагу СБУ на наявність російського танкера в Запоріжжі.

"Останні дні бачу багато похвальних слів на адресу СБУ. Вчора президент солодко хвалив, наприклад. Не виключаю, що все це заслужено. Але є питання. Російське судно з дизельним паливом на борту, проходить два шлюзу і АЕС (!!). Наслідки можливого теракту складно навіть уявити. Так питання таке, це норм взагалі? Літаки не літають, а судна ходять, так треба?" - пише він.

Facebook-аккаунт Дмитра Власова

Facebook-аккаунт Дмитра Власова

Як повідомляв "Обозреватель", раніше СБУ викрила вандалів, крушивших пам'ятники на замовлення Росії.