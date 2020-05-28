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29 травня • оновлено в 00:14
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Телеведучому Пояркову вручили звинувачення у погрозах Зеленському. Документ

5.4т
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Телеведучому Сергію Пояркову вручено звинувачувальний акт у справі про погрози на адресу президента Володимира Зеленського.

Про це він сам повідомив Detector.media. Також видання оприлюднило документ (щоб подивитися його, проскрольте новину до кінця).

Телеведучому Пояркову вручили звинувачення у погрозах Зеленському. Документ

Телеведучого звинувачують у злочині, передбаченому частиною 1 статті 346 (погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) КК.

Поярков стверджує, що розслідування ведеться з жовтня 2019 року через пародію на YouTube, в якій згадувався голова держави.

"Не може пародія розглядатися як злочин", – зазначив телеведучий.

Також Поярков уточнив, що Зеленський нібито двічі давав свідчення у цій справі та висловлював страх перед ним, проте речниця президента Юлія Мендель не змогла підтвердити цю інформацію. "Нагадує нісенітницю", – сказала вона.

Зі свого боку телеведучий розглядає можливість подачі заяви про службовий злочин. Він наголосив, що розслідування має вести Національна поліція, а не Служба безпеки.

Телеведучому Пояркову вручили звинувачення у погрозах Зеленському. Документ

detector.media

Телеведучому Пояркову вручили звинувачення у погрозах Зеленському. Документ

detector.media

Телеведучому Пояркову вручили звинувачення у погрозах Зеленському. Документ

detector.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 січня суд відпустив Сергія Пояркова під особисте зобов'язання у справі про погрози президенту Володимиру Зеленському.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особи
Володимир Зеленський Сергій Поярков
Місце
Україна
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