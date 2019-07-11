Телеміст із Росією: Луценко жорстко попередив Медведчука. Відео

Генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив телеканалу NewsOne відповідальністю за спроби проведення скандального телемосту з Росією, а також можливу трансляцію фільму "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine).
Його відеозвернення було опубліковане в Facebook. Він жорстко нагадав власникам ЗМІ про покарання за "антиукраїнську діяльність". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Власники прокремлівських медіа протестують проти допитів у ГПУ. Прикриваються журналістською незалежністю. Не вийде. Це моя ділянка фронту і я буду робити все, щоб з антиукраїнську діяльність настала законом передбачена відповідальність. Стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) КК є підставою для допиту всіх причетних до цих брудних проросійських махінацій", – сказав Луценко.
Юрій Луценко
Скріншот із відео
Також він пояснив, що журналістів телеканалу NewsOne, який намагався організувати телеміст з російським держканалом "Росія 1", викликають на допит, бо "в Україні є закон".
"Заявляю прямо, за будь-які спроби минулі – телеміст, і майбутні – демострація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука [112 Україна] буде відповідальність", – резюмував Луценко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Після підняття громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення прийнято "через прямі погрози фізичною розправою на адресу каналу, журналістів і їх сімей".
Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.
Також в Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні людей. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.
Нацрада на позачерговому засіданні ухвалив почати перевіркутелеканалу NewsOne на предмет державної зради.
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