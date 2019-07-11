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Телеміст із Росією: Луценко жорстко попередив Медведчука. Відео

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Генеральний прокурор Юрій Луценко пригрозив телеканалу NewsOne відповідальністю за спроби проведення скандального телемосту з Росією, а також можливу трансляцію фільму "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine).

Його відеозвернення було опубліковане в Facebook. Він жорстко нагадав власникам ЗМІ про покарання за "антиукраїнську діяльність". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Власники прокремлівських медіа протестують проти допитів у ГПУ. Прикриваються журналістською незалежністю. Не вийде. Це моя ділянка фронту і я буду робити все, щоб з антиукраїнську діяльність настала законом передбачена відповідальність. Стаття 111 (державна зрада) і стаття 258 (фінансування тероризму) КК є підставою для допиту всіх причетних до цих брудних проросійських махінацій", – сказав Луценко.

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Юрій Луценко

Юрій Луценко

Скріншот із відео

Також він пояснив, що журналістів телеканалу NewsOne, який намагався організувати телеміст з російським держканалом "Росія 1", викликають на допит, бо "в Україні є закон".

"Заявляю прямо, за будь-які спроби минулі – телеміст, і майбутні – демострація російського пропагандистського фільму, який рекламується на каналі Медведчука [112 Україна] буде відповідальність", – резюмував Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Телеміст із Росією
Особи
Юрій Луценко Віктор Медведчук
Місце
Україна
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