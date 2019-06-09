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Течія несе до Києва! На Вінниччині вантажівка з хімікатами впала в річку

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У Вінницькій області 9 червня сталася аварія – машина з тонною хімічно-небезпечної речовини "Нурал B" перекинулася в приток річки Рось.

У прес-службі районної адміністрації повідомили, що хімікати за 10-12 годин можуть досягти Київської області.

"В селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області сталася аварія. Під час транспортування 1 тони інсектициду "Нурал B” автомобіль перевернувся в притоку річки Рось. На території Погребищенського району загинула риба та інші мешканці водойм! Через 10-12 годин інсектицид досягне Білоцерківщини! Звертаємося до усіх мешканців з повідомленням про заборону вилову риби, купання та випасу худоби в акваторії річки Рось", – йдеться в повідомленні.

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За даним фактом зібралося екстрене засіданні штабу з надзвичайних ситуацій у Білій Церкві, але всередину журналістів не впустили.

річка Рось

річка Рось

buvrrosi

В коментарях розповіли, що на засіданні штабу прозвучала інформація, що речовину було вкрадено на складах одного з сільськогосподарських підприємств. Також з'явилася інформація, що о 23:00 перекриють воду.

Засідання штабу

Засідання штабу

Миколай Миколайович - ПроБЦ TV(online)

Довідка: інсектицид – хімічні препарати для захисту рослин від шкідливих комах. Тривалість дії на рослинах або в організмі тварин триває від одного дня до кількох років. Може завдати шкоди організму людини.

Течія несе до Києва! На Вінниччині вантажівка з хімікатами впала в річку
Течія несе до Києва! На Вінниччині вантажівка з хімікатами впала в річку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір. Купатися в такій воді – небезпечно, в соцмережах показали фото і відео зі дивним явищем.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Теги
екологічна катастрофаГосЧС
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