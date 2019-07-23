Максимум рік: Чорновіл дав тривожний прогноз у справі Єфремова

Екснардепу від Партії регіонів Олександру Єфремову протягом року можуть винести виправдувальний вирок у справі про державну зраду.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політичний діяч, колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл, коментуючи рішення суду випустити Єфремова з СІЗО під домашній арешт.

Як зазначив Чорновіл, зараз Конституційний суд України почав працювати в дуже дивному режимі: "Виявляється, за нормами процесуального кодексу, за якими люди звинувачені в державній зраді, в сепаратизмі, посяганні на територіальну цілісність України, повинна бути забезпечена можливість бути на підписці про невиїзд. Це повний абсурд, такого немає ніде в світі".

За словами політика, така ситуація веде до того, що "до всіх, хто звинувачується в державній зраді, в сепаратизмі, повинні бути застосовані найм'якші санкції, які тільки можуть бути, всі вони повинні вийти з-під арешту".

"Я думаю, що більшості цих людей суди виноситимуть виправдувальні вироки", – додав він.

На питання, коли суд може виправдати Єфремова, Чорновіл відповів: "Я думаю, перше півріччя наступного року. Повинна пройти судова процедура, це фізично не можна зробити швидше".

"На Єфремова списали ті гріхи, в яких він був, напевно, не найбільше винен, але він був уособленням відповідальності всіх тих, хто втекли або сховалися за депутатською недоторканністю", – вважає політик.

Олександр Єфремов wn.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Колишнього нардепа Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Крім того, йому інкримінують підтримку "ЛНР", а також незаконне заволодіння майном "Луганськвугілля".

Екс-регіонал Володимир Ландик розповів, що захоплення Луганської ОДА та СБУ сталося саме за командою Єфремова.

У свою чергу, в "Опозиційному блоці" назвали справу проти Єфремова сфабрикованою.

22 липня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив Олександра Єфремова з СІЗО під домашній арешт.

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