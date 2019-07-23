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Максимум рік: Чорновіл дав тривожний прогноз у справі Єфремова

1.6т Читати матеріал російською

Екснардепу від Партії регіонів Олександру Єфремову протягом року можуть винести виправдувальний вирок у справі про державну зраду.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV український політичний діяч, колишній депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл, коментуючи рішення суду випустити Єфремова з СІЗО під домашній арешт.

Як зазначив Чорновіл, зараз Конституційний суд України почав працювати в дуже дивному режимі: "Виявляється, за нормами процесуального кодексу, за якими люди звинувачені в державній зраді, в сепаратизмі, посяганні на територіальну цілісність України, повинна бути забезпечена можливість бути на підписці про невиїзд. Це повний абсурд, такого немає ніде в світі".

За словами політика, така ситуація веде до того, що "до всіх, хто звинувачується в державній зраді, в сепаратизмі, повинні бути застосовані найм'якші санкції, які тільки можуть бути, всі вони повинні вийти з-під арешту".

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"Я думаю, що більшості цих людей суди виноситимуть виправдувальні вироки", – додав він.

На питання, коли суд може виправдати Єфремова, Чорновіл відповів: "Я думаю, перше півріччя наступного року. Повинна пройти судова процедура, це фізично не можна зробити швидше".

"На Єфремова списали ті гріхи, в яких він був, напевно, не найбільше винен, але він був уособленням відповідальності всіх тих, хто втекли або сховалися за депутатською недоторканністю", – вважає політик.

Олександр Єфремов

Олександр Єфремов

wn.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Олександр Єфремов Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Тег
Партія регіонів
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