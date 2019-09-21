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21 вересня • оновлено в 19:19
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/ Розслідування

"Так знищується Крим": у мережі показали, як Росія вбиває півострів

2.4т Читати матеріал російською

В анексованому Росією українському Криму окупанти почали видобуток піску з Донузлава під Євпаторією, найглибшого озера півострова.

Відповідними фото на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым, назвавши те, що відбувається, варварством.

"А ось так знищується Крим. Видобуток піску і розробка кар'єрів варварськими методами", – написала вона.

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Ілюстрація. Крим

Ілюстрація. Крим

24 канал

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Донузлав

Донузлав

twitter.com/KrimRt

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.

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Теми
Анексія Криму Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
Крим Новини Криму фотографии
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ближе к осени на усраине ,свидомитых питух в сраку клюёт от зависти, Не переживайте ,пока никто в ваш шумерский гадюшник не рвётся.
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руденко евгений
руденко евгений
ну не можете не беритесь - покажите варварство, иначе не пишите...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Хрюксолана уверена, что методы "варварские"?
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