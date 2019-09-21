"Так знищується Крим": у мережі показали, як Росія вбиває півострів

В анексованому Росією українському Криму окупанти почали видобуток піску з Донузлава під Євпаторією, найглибшого озера півострова.
Відповідними фото на своїй сторінці у Twitter поділилася блогер RoksolanaToday&Крым, назвавши те, що відбувається, варварством.
"А ось так знищується Крим. Видобуток піску і розробка кар'єрів варварськими методами", – написала вона.
Ілюстрація. Крим
24 канал
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав
twitter.com/KrimRt
Донузлав- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) September 21, 2019
А ось так знищується Крим. Видобуток піску і розробка кар'єрів варварськими методами pic.twitter.com/e99L5oymMt
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворили російські окупанти море в анексованому Криму. Вода виглядає дуже брудною, море схоже на болото.
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