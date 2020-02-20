"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

У Мукачівській ОТГ на Закарпатті виник скандал через появу національного прапора Угорщини на одній із сільрад.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній командир роти батальйону "Айдар", екснардеп Ігор Лапін.

"Ау, СБУ, Баканов. Ось, де чорти, отаке було в Криму, тільки в інших кольорах, до 2014 року. Ану бігом, блд, на роботу. Сільрада в Дерцені, нинішня Мукачівська ОТГ (був Мукачівський район), Закарпатська область. По Берегівському району таке майже всюди", – написав він.

На Закарпатті вивісили прапор Угорщини Facebook Ігоря Лапіна

У коментарях під постом багато українців також обурилися таким демонстративним кроком з боку Угорщини, засудивши його.

"У себе на будинках нехай хоч американський прапор вішають. А на державних установах повинен бути державний прапор", "Знову все прос*емо. Країна ідіотів, яких історія ніколи нічому не вчить", "Тиха окупація мадярами", – пишуть під скандальним фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!