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20 лютого • оновлено в 12:56
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"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

3.9т
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У Мукачівській ОТГ на Закарпатті виник скандал через появу національного прапора Угорщини на одній із сільрад.

Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній командир роти батальйону "Айдар", екснардеп Ігор Лапін.

"Ау, СБУ, Баканов. Ось, де чорти, отаке було в Криму, тільки в інших кольорах, до 2014 року. Ану бігом, блд, на роботу. Сільрада в Дерцені, нинішня Мукачівська ОТГ (був Мукачівський район), Закарпатська область. По Берегівському району таке майже всюди", – написав він.

На Закарпатті вивісили прапор Угорщини

На Закарпатті вивісили прапор Угорщини

Facebook Ігоря Лапіна

У коментарях під постом багато українців також обурилися таким демонстративним кроком з боку Угорщини, засудивши його.

"У себе на будинках нехай хоч американський прапор вішають. А на державних установах повинен бути державний прапор", "Знову все прос*емо. Країна ідіотів, яких історія ніколи нічому не вчить", "Тиха окупація мадярами", – пишуть під скандальним фото.

"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Ігор Лапін
Місце
Україна Ужгород
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Как пришло..так и уйдет...декоммунизация ептыть!!!
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hunt andres
hunt andres
Да НЕЧЕГО вам про*ирать - ибо не ваше это! Венгрии - венгрово, Словакии - словаково, Румынии - румыново.... ну и т.д.:-)
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Ukraine The
Ukraine The
А почему этот кыборх не бьёт тревогу по поводу шлага ЕС, который висит повсеместно рядом с украинским?
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