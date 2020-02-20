"Так було у Криму": на Закарпатті спалахнув скандал через Угорщину

У Мукачівській ОТГ на Закарпатті виник скандал через появу національного прапора Угорщини на одній із сільрад.
Відповідне фото опублікував на своїй сторінці у Facebook колишній командир роти батальйону "Айдар", екснардеп Ігор Лапін.
"Ау, СБУ, Баканов. Ось, де чорти, отаке було в Криму, тільки в інших кольорах, до 2014 року. Ану бігом, блд, на роботу. Сільрада в Дерцені, нинішня Мукачівська ОТГ (був Мукачівський район), Закарпатська область. По Берегівському району таке майже всюди", – написав він.
На Закарпатті вивісили прапор Угорщини
Facebook Ігоря Лапіна
У коментарях під постом багато українців також обурилися таким демонстративним кроком з боку Угорщини, засудивши його.
"У себе на будинках нехай хоч американський прапор вішають. А на державних установах повинен бути державний прапор", "Знову все прос*емо. Країна ідіотів, яких історія ніколи нічому не вчить", "Тиха окупація мадярами", – пишуть під скандальним фото.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у 2018 році відео, як в консульстві Угорщини в Береговому українцям видають угорські паспорти, викликало міжнародний скандал.
Офіційний Будапешт наполягав на правомірності таких дій.
Українські експерти не виключали, що Угорщина роздає паспорти на Закарпатті в надії коли-небудь повторити "кримський сценарій" в регіоні.
Пізніше ексочільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль розповів, що влада Угорщини змушена забирати назад паспорти, які роздавали жителям Закарпаття. З'ясувалося, що їх часто отримували не етнічні угорці, а українці з липовими документами.
А у липні 2019 року СБУ зареєструвала кримінальне провадження за фактом розміщення на першій сторінці газети Kárpátalja частини Закарпатської області в кольорах угорського національного прапора.
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