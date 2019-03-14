"Таганрог мало затопити": в Україні спростували дурний фейк про Порошенко та 8 підводних човнах в Азовському морі

Російські пропагандисти поширили фейкову новину про те, що українці нібито знайшли 8 російських підводних човнів в Азовському морі.

Насправді, в доповіді президента України Петра Порошенка мова йшла про акваторію трьох морів. Перекручення інформації росіянами висміяла українська журналістка Яніна Соколова в своїй передачі.

"Якби всі 80 кораблів і 8 підводних човнів були в Азовському морі, глибина якого 8 метрів, тоді б за законами Архімеда Таганрог мало затопити к х**м. Ви розумієте, як це безглуздо звучить? Давайте все ж намацаємо цей запорошений і покритий павутиною рубильник і включимо мозок. Вони ж просто на*бщикі ", - резюмувала Яніна.

Яніна Соколова

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко 1 грудня 2018 року заявив, що на окупованих територіях Криму, Донбасу і вздовж кордону з Україною Росія розгорнула наземну угруповання загальною чисельністю понад 80 тисяч військовослужбовців. Він додав, що в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання більш 80 російських кораблів і 8 підводних човнів, в тому числі ударних - 23 корабля і 6 підводних човнів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!