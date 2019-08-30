"Свої своїх пресували!" Журналіст розкрив ганебний факт про терористів "ЛНР"

Журналіст Сергій Сакадинський розповів про те, як у 2014-му році потрапив на підвал до бойовиків "ЛНР" і що там побачив.

Відео з бесідою показав російський блогер Сергій Борисов. На ньому також можна побачити те саме місце, де утримували українця. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Сакадинського, здебільшого разом із ним сиділи прості жителі Луганська, які лояльно ставилися до бойовиків, але тим не менше піддавалися тортурам і знущанням.

Сергій Сакадинський Скріншот із відео

"Всього у підвалі було чотири кімнати, і в них перебувало до 100 осіб. 50-60 – це норма була. Тут були люди, які республіку підтримували. Це ті, хто не поїхав, не втік, ті, хто підтримував ідею незалежності. А їх пресували. Свої ж своїх!" – розповів він.

Сакадинський у 2014 році побував у полоні у бойовиків "ЛНР" і провів кілька місяців у підвалі у бандитів із ДБР "Бетмен". Після звільнення він виїхав на підконтрольну територію України, проте незабаром повернувся до Луганська і продовжує тепер жити на території, підконтрольній "ЛНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сакадинський заявив, що терористи так званої ЛНР на блокпостах відбирали дорогі автомобілі у жителів окупованого Луганська.

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