"Свободи немає, нічого не можна": в Криму різко поскаржилися на Путіна

В анексованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на те, що "влада" не підпускає їх до Перекопської затоки без спеціальних дозволів, посилаючись на те, що це "прикордонна зона". В мережі люди вражені ситуацією.

Скріншоти зі скаргами у проросійській групі "Чорний список Армянська-Красноперекопська" розмістив блогер під ніком "Крымский бандеровец" на своїй сторінці в Twitter. Він з сарказмом написав, що в Армянську "покращилось".

"Я уродженка міста і живу тут з місцевою пропискою вже 49 років, хочу поїхати до затоки, мені кажуть потрібен дозвіл в Сімферополі – це що? Прикордонна зона – прохід по пропусках, нах*й такі приколи", – обурилася місцева мешканка.

Крим Народна правда

В мережі люди обурилися такою ситуацією. За їхніми словами, "влада" створює незручності, а компенсації немає.

"Нічого кращого не могли придумати, аніж поставити військовий КПП біля пляжу... Просто жесть... Був пляж, тепер – не зрозуміло, що", "Від кого вони нас там захищають, не можу зрозуміти...", "Хай роблять офіційну прикордонну зону і доплату за незручності. Огорож понаставили, нічого не можна, свободи немає і компенсації жодної", – написали вони.

Крим. В Армянську Покращена: "Нічого кращого не могли придумати, як поставити військове КПП біля пляжу. Просто жесть", "Нехай роблять офіційну прикордонну зону і роблять доплату за незручності. Заборов понаставили, нічого не можна, свободи немає і компенсації ніякої", - скиглять ватники pic.twitter.com/cb5OokJ798 - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 9 серпня 2019 р

Коментарі Twitter/Крымский бандеровец

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму в розпал туристичного сезону перекрили дорогу на плато Ай-Петрі. Піднятися можна тільки канаткою, через що людям доводиться стояти в черзі по 5-7 годин.

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