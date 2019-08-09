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"Свободи немає, нічого не можна": в Криму різко поскаржилися на Путіна

1.8т Читати матеріал російською

В анексованому Росією Криму місцеві жителі поскаржилися на те, що "влада" не підпускає їх до Перекопської затоки без спеціальних дозволів, посилаючись на те, що це "прикордонна зона". В мережі люди вражені ситуацією.

Скріншоти зі скаргами у проросійській групі "Чорний список Армянська-Красноперекопська" розмістив блогер під ніком "Крымский бандеровец" на своїй сторінці в Twitter. Він з сарказмом написав, що в Армянську "покращилось".

"Я уродженка міста і живу тут з місцевою пропискою вже 49 років, хочу поїхати до затоки, мені кажуть потрібен дозвіл в Сімферополі – це що? Прикордонна зона – прохід по пропусках, нах*й такі приколи", – обурилася місцева мешканка.

Крим

Крим

Народна правда

В мережі люди обурилися такою ситуацією. За їхніми словами, "влада" створює незручності, а компенсації немає.

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"Нічого кращого не могли придумати, аніж поставити військовий КПП біля пляжу... Просто жесть... Був пляж, тепер – не зрозуміло, що", "Від кого вони нас там захищають, не можу зрозуміти...", "Хай роблять офіційну прикордонну зону і доплату за незручності. Огорож понаставили, нічого не можна, свободи немає і компенсації жодної", – написали вони.

Коментарі

Коментарі

Twitter/Крымский бандеровец

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Криму в розпал туристичного сезону перекрили дорогу на плато Ай-Петрі. Піднятися можна тільки канаткою, через що людям доводиться стояти в черзі по 5-7 годин.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Исполнилось 20 лет пребывания Путина на посту президента. Нет ничего бессмысленнее и беспощаднее выбора россиян.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В честь 20-летия пребывания Путина на посту президента каждый россиянин получит по 20 торжественных ударов полицейской дубинкой по пузику.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Посмотрите веб камеры Крыма! Полно людей! Министр туризма Крыма заявил о 300 тысяч туристов из Украины!
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Dell Alex
Dell Alex
Kuksov Micha, ну так посмотри ))) только реально посмотри ))
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