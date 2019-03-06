"Свавілля і бананізація!" Екс-ватажок "ДНР" раптово ополчився проти "республіки"

Колишній ватажок терористів, який стояв біля витоків "ДНР", Павло Губарєв заявив, що при "екс-міністрі" Олександрі Тимофєєві на прізвисько "Ташкент", "республіка" прийшла в жахливий стан.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю одному з сепаратистських ресурсів, коментуючи інформацію про можливе затримання "Ташкента" в Ростові-на-Дону.

"Соціалізм, який будували ці "товариші" – це соціалізм для вузької групи людей, які ділили між собою державну казну справедливо. Якщо серйозно, то жодного навіть натяку на справедливість у "ДНР" при Тимофєєві не було – ні в риториці, ні на практиці", – висловився він.

Павло Губарєв Аргументи і факти

За словами Губарєва, Тимофєєвим і його командою в "ДНР" були створені злочинні економічні схеми. Екс-ватажок терористів розповів про корупцію, яка процвітала на митниці, і липові штрафи при перевірках підприємств "міністерством фінансів і зборів республіки". Проплачені, стверджує він, були і всі тендери.

"Ось такий "соціалізм" будував "Ташкент". Повне беззаконня і бананізація республіки – інакше це не назвеш. Було соромно усвідомлювати, до чого ми прийшли після "російської весни", – озвучив Губарєв.

Олександр "Ташкент" Тимофєєв Народна правда

Більше того, Губарєв заявив, що за наказом Тимофєєва в "ДНР" викрадали людей, переодягнувшись у форму "Азова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Тимофєєва нібито заарештували за наказом російських кураторів. У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що затримання "Ташкента" – фейк.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!