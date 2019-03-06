|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Свавілля і бананізація!" Екс-ватажок "ДНР" раптово ополчився проти "республіки"

7.2тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок терористів, який стояв біля витоків "ДНР", Павло Губарєв заявив, що при "екс-міністрі" Олександрі Тимофєєві на прізвисько "Ташкент", "республіка" прийшла в жахливий стан.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю одному з сепаратистських ресурсів, коментуючи інформацію про можливе затримання "Ташкента" в Ростові-на-Дону.

"Соціалізм, який будували ці "товариші" – це соціалізм для вузької групи людей, які ділили між собою державну казну справедливо. Якщо серйозно, то жодного навіть натяку на справедливість у "ДНР" при Тимофєєві не було – ні в риториці, ні на практиці", – висловився він.

Новини
У Путіна відхрестилися від допомоги терористам "Л/ДНР": названо причину
Павло Губарєв

Павло Губарєв

Аргументи і факти

За словами Губарєва, Тимофєєвим і його командою в "ДНР" були створені злочинні економічні схеми. Екс-ватажок терористів розповів про корупцію, яка процвітала на митниці, і липові штрафи при перевірках підприємств "міністерством фінансів і зборів республіки". Проплачені, стверджує він, були і всі тендери.

"Ось такий "соціалізм" будував "Ташкент". Повне беззаконня і бананізація республіки – інакше це не назвеш. Було соромно усвідомлювати, до чого ми прийшли після "російської весни", – озвучив Губарєв.

Олександр "Ташкент" Тимофєєв

Олександр "Ташкент" Тимофєєв

Народна правда

Більше того, Губарєв заявив, що за наказом Тимофєєва в "ДНР" викрадали людей, переодягнувшись у форму "Азова".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Тимофєєва нібито заарештували за наказом російських кураторів. У ЗМІ також з'явилася інформація про те, що затримання "Ташкента" – фейк.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Олександр Тимофєєв ("Ташкент")Павло Губарєв
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
20
Смішно
14
Цікаво
1
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
У-у-у, Падлик начал рассказывать о переодевании, ню-ню, Болтов и Лотов про обстрелы мирняка "асвабадителями" дорассказывались, один труп, второй на яме,был, моде уже тоже в "гостях" у Болотова
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
"Строили" "Народную", а получилась "рЫгионаловская"..."может в консерватории, что то подправить?"))))...олигофрены порожняконегонящие)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Д Алексей
Д Алексей
Да ладно)) этож донецкие асвабалители от хунты, правда не понятно нахера в форму азова, хотя понятно )) ввблядки и уроды луганды жрите «русский мир».. диета очистит от бояры ватной .. сука ещё мммщика главой поставили, ну упоротые
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги