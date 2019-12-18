Сутички під Радою: екснардеп озвучив тривожний прогноз

Зіткнення біля Верховної Ради через законопроєкт про вільний ринок землі може посилитися.

Про це заявив у ефірі ObozTV екснародний депутат України, ветеран АТО Ігор Лапін, коментуючи сутички демонстрантів із поліцією.

"Я думаю, що продовження буде. Це буде посилюватися, бо Верховна Рада в закритому турборежимі всупереч регламенту хоче швиденько до четверга ухвалити цей закон у цілому. Думаю, що це загострюватиме протистояння", – заявив він.

Колишній нардеп не виключив, що зіткнення біля Ради 17 грудня були спровоковані штучно, щоб поліція отримала можливість розігнати протестувальників.

"Ми бачимо наслідки протистояння, але не бачимо першоджерел, ми не бачимо безпосередньо учасників, які спровокували. Ми вже бачили самі бійки. Я вважаю, що ця ситуація була штучно спровокована, причому в ній зацікавлені саме органи державної влади... Коли ще небагато людей, спровокувати зачистку можна саме таким чином. Запускається провокатор, створюється нібито бійка з правоохоронцями, потім правоохоронці здійснюють зачистку", – заявив Лапін.

За словами колишнього нардепа, мають бути відкриті кримінальні провадження щодо надмірного застосування сили "як із боку провокаторів, так і з боку правоохоронців".

"Факт залишається фактом: мітинг розігнали і постраждали зокрема і невинуваті люди. Право сили має бути у держави, а сила права у людей. Статтю 39 Конституції про право на мирні зібрання ніхто не скасовував. Має бути об'єктивне розслідування як щодо одних, так і щодо інших", – наголосив він.

facebook.com/UA.KyivPolice

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Києва 17 грудня почалися масові мітинги під Верховною Радою. Противники земельної реформи висунули уряду три ключових умови: продовжити мораторій на продаж землі, провести всеукраїнський референдум з цього питання, а також забезпечити викуп паїв державою за ринковою ціною для тих, хто хоче продати свою землю.

Протести переросли у сутички, в результаті яких постраждали 17 правоохоронців і двоє учасників мітингу.

Президент Володимир Зеленський засудив протести із застосуванням фізичної сили, зазначивши, що Україна йде шляхом розвитку, незважаючи на опір "старих політичних еліт".

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