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Суїцид після полону: генерал СБУ шокував історією про бійців АТО

3.8тЧитати новину російською

На Донбасі окупанти застосовують проти полонених бійців АТО жорстокі тортури і методи психологічної обробки. Відомі випадки, коли українські військові вже після звільнення кінчали життя самогубством через пережите.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.

"Вони використовують нелюдські методи допитів - і електрику, і просто побиття, застосовують серйозні тортури", - наголосив Ягун.

За його словами, у бійців, яких звільняли з полону, були помічені сліди серйозної психологічної обробки.

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"Є люди, які вчинили суїцид після полону. Вони були звільнені, але вже не змогли прийти до тями... Дуже багато є фактів того, що вони були оброблені спеціальними психологічними методами", - заявив генерал СБУ.

Ягун повідомив, що неодноразово піднімав питання про створення підрозділу, який би займався проблемами психологічної реабілітації колишніх в'язнів терористів "Л/ДНР". Також він заявив про необхідність використовувати можливості міжнародних організацій і працювати в тому напрямку, щоб допустити до полонених представників Червоного Хреста.

За його словами, окуповані території Донбасу стали "територією беззаконня", і ніхто не може проконтролювати, що там діється.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше колишній бранець бойовиків "ЛНР" Анатолій Поляков розповів, що йому довелося пережити.

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Теми
АТО на ДонбасіРосійсько-український конфліктобмін полоненимиПряма трансляціяЕфіри Oboz TVОбозреватель TV
Місце
Україна
Об'єкт
Служба безпеки України
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