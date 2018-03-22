Суїцид після полону: генерал СБУ шокував історією про бійців АТО

На Донбасі окупанти застосовують проти полонених бійців АТО жорстокі тортури і методи психологічної обробки. Відомі випадки, коли українські військові вже після звільнення кінчали життя самогубством через пережите.
Про це в ефірі ObozTV заявив колишній заступник глави СБУ, генерал-майор Віктор Ягун.
"Вони використовують нелюдські методи допитів - і електрику, і просто побиття, застосовують серйозні тортури", - наголосив Ягун.
За його словами, у бійців, яких звільняли з полону, були помічені сліди серйозної психологічної обробки.
"Є люди, які вчинили суїцид після полону. Вони були звільнені, але вже не змогли прийти до тями... Дуже багато є фактів того, що вони були оброблені спеціальними психологічними методами", - заявив генерал СБУ.
Ягун повідомив, що неодноразово піднімав питання про створення підрозділу, який би займався проблемами психологічної реабілітації колишніх в'язнів терористів "Л/ДНР". Також він заявив про необхідність використовувати можливості міжнародних організацій і працювати в тому напрямку, щоб допустити до полонених представників Червоного Хреста.
За його словами, окуповані території Донбасу стали "територією беззаконня", і ніхто не може проконтролювати, що там діється.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше колишній бранець бойовиків "ЛНР" Анатолій Поляков розповів, що йому довелося пережити.
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