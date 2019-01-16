Судилище над українськими моряками у Москві: оголошено вердикти щодо всіх воїнів

Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам, захопленим у полон в Чорному морі, ще на три місяці.

Рішення щодо останніх чотирьох українських воїнів окупанти оголосили в середу, 16 січня, повідомляється на Telegram-каналі "LIFE SHOT". Йдеться про Віктора Безпальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина і Володимира Лісового. Всі четверо чоловіків залишаться під арештом до 24 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Мокряк "Громадське"

Інформацію про це підтвердив і адвокат українців Микола Полозов. "Всі ухвалені 15 і 16 січня Лефортовським судом постанови про продовження термінів утримання під вартою стосовно військовополонених будуть оскаржені адвокатами нашої команди у встановлений законом триденний термін", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 15 січня суд оголосив аналогічні рішення щодо ще 20 полонених моряків ВМСУ. Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгена Семідоцького, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Михайла Власюка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного та Олега Мельничука арешт продовжили до 24 квітня. Що стосується Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки, то вони залишаться під вартою до 26 квітня.

Полонені моряки "Громадське"

Полонені моряки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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