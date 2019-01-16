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Судилище над українськими моряками у Москві: оголошено вердикти щодо всіх воїнів

3.3тЧитати матеріал російською

Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт всім 24 українським морякам, захопленим у полон в Чорному морі, ще на три місяці.

Рішення щодо останніх чотирьох українських воїнів окупанти оголосили в середу, 16 січня, повідомляється на Telegram-каналі "LIFE SHOT". Йдеться про Віктора Безпальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина і Володимира Лісового. Всі четверо чоловіків залишаться під арештом до 24 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Мокряк

Роман Мокряк

"Громадське"

Інформацію про це підтвердив і адвокат українців Микола Полозов. "Всі ухвалені 15 і 16 січня Лефортовським судом постанови про продовження термінів утримання під вартою стосовно військовополонених будуть оскаржені адвокатами нашої команди у встановлений законом триденний термін", — написав він на своїй сторінці у Facebook.

Судилище над українськими моряками у Москві: оголошено вердикти щодо всіх воїнів

Нагадаємо, 15 січня суд оголосив аналогічні рішення щодо ще 20 полонених моряків ВМСУ. Романа Мокряка, Андрія Оприска, Євгена Семідоцького, Сергія Цибізова, Володимира Терещенка, Богдана Головаша, Сергія Попова, Андрія Шевченка, Михайла Власюка, Дениса Гриценка, Андрія Драча, В'ячеслава Зінченка, Юрія Будзила, Богдана Небилиці, Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного та Олега Мельничука арешт продовжили до 24 квітня. Що стосується Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороки, то вони залишаться під вартою до 26 квітня.

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Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Керченська протока
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Serov Oleg
Serov Oleg
а,родственникам по 100.000 гривней.теперь желающих повторить огромное количество,даже идиот лёша,ну тот который в резиновых рукавицах в еввропарламенте выступал.правда,лоханок почти не осталось
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Serov Oleg, Ради наживы родственники купят и резиновые лодки, всё равно окупятся
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Хохлы! Ждём второй канвой! Украине нужны новые "герои "! А нам клоуны
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
У них Фейгин наверное адвокат, который им сказал молчать на суде? Хороший адвокат, так можно лет 50-ят судопроизводство откладывать. Украине же нужны жертвенные херои? А так бы осудили и депортировали уже через месяц.
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