"Суди всіх відпускають. Навіщо їх ловити?" У мережу злили прослуховування Баканова і Труби

У мережі опублікували запис розмови нібито ексдиректора Державного бюро розслідувань Романа Труби і глави СБУ Івана Баканова про кадрову політику в Офісі генпрокурора і корупцію в українських судах.

Аудіо нібито від 6 вересня 2019 року з'явилися в уже резонансному Telegram-каналі "Трубу прорвало" (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

Наводимо повну розшифровку розмов.

У мережу злили прослушку Баканова і Труби

Про Офіс генпрокурора:

Баканов: Є дуже такі потужні справи і, до речі, ми можемо одну обговорити зараз. Це Роттердам+. В принципі, там все є.

Труба: Воно в НАБУ?

Б: Ну тут питання, в НАБУ воно чи не в НАБУ.

Т: Ви взагалі маєте розуміння співпраці з ГПУ?

Б: Дивіться, це ж історично... Історія України – це історія зради... І те, що я чую, прокуратура, така ж історія. Вони спочатку говорять давай-давай, а потім просто відкочуються назад.

Т: Я доповню до ваших слів, ви бачите, я через це все пройшов... Коли вчора заступник дає пост незрозумілий у Facebook – це жах, це просто жах, і в числі тих, хто першими лайкають заступника – генеральний прокурор. Ну ось це крах прокуратури повний. Просто повний.

Б: Дивіться, ще два місяці сто відсотків вони будуть. Сто відсотків, а може і більше трохи, але ми повинні працювати. Дивіться, коли об'єднується... І коли стає цей процес публічним, тоді важко відкочуватися назад. Якщо ви вивчали історію цього питання, там не потрібно бути, ну в принципі це не схема...

Т: Так, так, це не схема.

Б: Гоп-стоп. Співпрацювати з ними все одно доведеться, нам потрібно створити групу, яка буде тримати язик за зубами.

Т: Так.

Б: І хочемо ми чи не хочемо, ми повинні про це домовитися.

Про корупцію в судах

Труба: Ми сподіваємося, що відбудуться позитивні зміни у Верховній Раді, тобто, до чого я веду, що все ж таки здоровий глузд переможе, вибори відбулися і буде можливість, щоб Верховна Рада виконувала свої повноваження. Я про судову систему... А зараз в Адміністрації за судову систему відповідає цей колишній представник з НАПКА? Так?

Баканов: Угу. Дайте списки... Повинна бути перша справа, відкрита справа на якогось суддю. Вони всі пишуться, це не секрет, вони всі в принципі зафіксовані... Але судова система працює таким чином, що вона потім всіх відпускає.

Т: Угу.

Б: А оскільки більшість у внутрішніх органах правоохоронців не святі, так? І суд в принципі теж розглядає їх справи, то вони відповідним чином просто живуть, знаєте, так... Є у них певний баланс. У мене дядько був міліціонером, і він мені розповідав, коли почалася корупція нашої країни, коли суди почали відпускати людей. Всіх ловили, подавали в суд, бандитів, злодіїв у законі, а суд просто за хабарі відпускав. Потім підключилися прокурори і сказали, що це за х*рня? А де ми? Почали відпускати їх трохи раніше. Суд сказав: так не піде – вони домовилися. Потім міліція сказала: шановні, вибачте, а тоді навіщо ми їх будемо взагалі ловити? Ми їх краще не будемо за гроші ловити. І вони домовилися вже втрьох. Потім адвокати сказали: ви знаєте, шановні, а де тоді наш заробіток? Тому що ви багато порушуєте, коли неправильно виконуєте свої функції. І вони почали вчотирьох грабувати в принципі як бандюганів, так і чесних людей. Бо з'явилася корупційна зв'язка: адвокат, той, хто розслідує, прокурор, суд. Потім до них п'ятий приєднався – це глава Адміністрації, як "смотрящий" від...

Т: Добре. Тоді виходить, що нам треба піти протилежним шляхом. Починати з суду і опускатися вниз.

Б: У мене зараз буде новий співробітник за цим напрямом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в опублікованих плівках прозвучало, що колишній глава ДБР Роман Труба нібито наказав главі Першого управління організації досудових розслідувань Олегу Корецькому зупинити внесення в ЄРДР справи, де фігурує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Також Баканов і Труба говорили про Богдана як про "смотрящого" за корупцією.

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