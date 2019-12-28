Суд засудив до довічного та відпустив організаторів теракту в Харкові

Фрунзенський суд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення. Разом з тим, їх випустять з СІЗО
Про це повідомляє журналістка Тетяна Доцяк, яка була присутня на засіданні, на своїй сторінці в Facebook.
"Вирок – довічне ув'язнення усім трьом. Але звільнити з-під варти під особисте зобов'язання негайно", – написала вона.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обмінуполоненими до кінця 2019 року.
26 грудня стало відомо, що рамках підготовки до процесу випустили з-під варти спільника російських терористів Миколу Бутрименка. 29 липня 2014 року саме він повідомив окупантам про позиції українських військовослужбовців, яких потім розстріляли.
Також Україна хоче обміняти і трьох обвинувачених у теракті в Харкові біля Палацу спорту в 2015 році, в результаті якого загинули чотири особи. У список для обміну російською стороною були включені Сергій Башликов, Володимир Дворніков і Віктор Тетюцький.
Крім того, Жовтневий районний суд Маріуполя відпустив з-під варти під особисті зобов'язання Євгенія Дружиніна, Олександра Стрельниковича, Віктора Скрипника та В'ячеслава Бірюкова.
Вони є фігурантами розслідування про захоплення будівлі Маріупольського ГУВС 9 травня 2014 року. В ході нападу загинули шестеро осіб.
Йшлося і про обмін п'ятьох беркутівців, підозрюваних в розстрілах Небесної Сотні. Це Олег Янішевський, Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. Останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.
Але після виниклого ажіотажу Україна викреслила зі списку на обмінтрьох ексбійців батальйону спецпризначення "Беркут", які знаходяться в СІЗО.
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