Суд засудив до довічного та відпустив організаторів теракту в Харкові

Фрунзенський суд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення. Разом з тим, їх випустять з СІЗО

Про це повідомляє журналістка Тетяна Доцяк, яка була присутня на засіданні, на своїй сторінці в Facebook.

"Вирок – довічне ув'язнення усім трьом. Але звільнити з-під варти під особисте зобов'язання негайно", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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