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28 грудня • оновлено в 11:39
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/ Розслідування

Суд засудив до довічного та відпустив організаторів теракту в Харкові

3.6т
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Фрунзенський суд Харкова визнав винними і засудив трьох обвинувачених у теракті 2015 року біля Палацу спорту до довічного ув'язнення. Разом з тим, їх випустять з СІЗО

Про це повідомляє журналістка Тетяна Доцяк, яка була присутня на засіданні, на своїй сторінці в Facebook.

"Вирок – довічне ув'язнення усім трьом. Але звільнити з-під варти під особисте зобов'язання негайно", – написала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Місце
Україна Харків
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну вот и не отдохнут...
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ТАК БУДЕТ С КАЖДЫМ АТОШНИКОМ!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Ну вот еще трое хероев отдохнут в донецких тюрьмах на празднички.
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