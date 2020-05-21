Зіткнення у Нових Санжарах: суд вирішив долю "героїв"

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21 травня • оновлено в 10:58
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Суд вирішив долю "героїв" із Нових Санжар

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Двох жителів Новосанжарського району Полтавщини визнали винними у блокуванні 20 лютого проїзду автобусів із українцями та громадянами інших держав, яких евакуювали з Китаю через пандемію.

Відповідне рішення ухвалив Новосанжарський районний суд Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в регіоні.

Зазначається, що суд затвердив дві угоди про визнання винуватості, укладені між процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та учасниками масових заворушень, які відбулися тоді в селищі.

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"Вказані особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту", – йдеться у повідомленні.

Їхні дії інкримінували за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з винуватців призначене покарання у виді штрафу, зокрема, 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна Полтава
Теги
протест евакуація
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