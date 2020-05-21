Зіткнення у Нових Санжарах: суд вирішив долю "героїв"

Двох жителів Новосанжарського району Полтавщини визнали винними у блокуванні 20 лютого проїзду автобусів із українцями та громадянами інших держав, яких евакуювали з Китаю через пандемію.
Відповідне рішення ухвалив Новосанжарський районний суд Полтавської області. Про це повідомляє пресслужба прокуратури в регіоні.
Зазначається, що суд затвердив дві угоди про визнання винуватості, укладені між процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та учасниками масових заворушень, які відбулися тоді в селищі.
"Вказані особи, усвідомлюючи свої дії, залишили 2 трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту", – йдеться у повідомленні.
Їхні дії інкримінували за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з винуватців призначене покарання у виді штрафу, зокрема, 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У селищі Нові Санжари на Полтавщині люди перекрили дорогу і почали протест проти того, щоб у місцевому санаторії Нацгвардії поселили українців, евакуйованих через коронавірус із китайського Уханя.
Загалом понад дві тисячі людей у селищі заблокували дорогу для проїзду автобусів із евакуйованими з Китаю.
У результаті силовикам довелося силою відтісняти жителів Нових Санжар, які "живим щитом" заблокували проїзд.
З’ясувалося, що на протести в Нові Санжари Полтавської області приїхали хлопці з Кропивницького і Кривого Рогу, а місцевих жителів лякали "вірусними" СМСками, що закликали до опору.
В РНБО заявили, що до протестів і сутичок з правоохоронцями в Нових Санжарах були причетні "професійні підбурювачі", які залякували місцеве населення коронавірусом.
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