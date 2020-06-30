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Суд виправдав трьох фігурантів справи про напад на Мустафу Найєма

Юрій Сергієнко
Розслідування
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Суд виправдав трьох підозрюваних у нападі на Найєма

Суд виправдав трьох підозрюваних у нападі на Найєма. Інформатор

Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох із чотирьох підозрюваних у нападі на колишнього нардепа в квітні 2018 року.

Таке рішення було ухвалене у вівторок, 30 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook його брат і адвокат Масі Найєм.

"Сьогодні суд повністю виправдав нападників Умолта Темербулатова, Ахмеда і Магомеда-Салиха Саітова, обвинувачених у скоєнні групового хуліганства. Суд прийшов до висновку, що в їхніх діях не було складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України, окремі докази були неприпустимими", – наголосив адвокат.

Масі Найєм зазначив, що стосовно четвертого нападника Магомеда-Аміна Саітова справа розглядатиметься окремо, хоча захист просив об'єднати кримінальні провадження.

Адвокат додав, що захист подаватиме апеляцію, для якої є достатньо підстав.

Мустафа Найєм наголосив, що під час судового процесу суддя відмовила йому в участі в дебатах, відмовилася дати слово свідкам, а також не долучила до матеріалів справи результати однієї з судово-медичних експертиз.

"Це просто факти – порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві", – зазначив колишній нардеп.

Facebook Масі Найєма

Facebook Масі Найєма

Facebook Масі Найєма

Facebook Масі Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 квітня 2018 року поблизу Бессарабського ринку в Києві група людей напала на Мустафу Найєма, який тоді був нардепом від Блоку Петра Порошенка. Їм інкримінували хуліганство (ст.296 КК).

Трьох із них затримали відразу, а четвертий – Магомед Саітов, втік до Баку. Згодом його оголосили в розшук. Йому заочно було повідомлено про підозру у хуліганстві (ст.296 КК) й умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ст.122 КК)

УкраїнанападМасі НайємМустафа Найєм
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