Суд виправдав трьох фігурантів справи про напад на Мустафу Найєма
Суд виправдав трьох підозрюваних у нападі на Найєма. Інформатор
Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох із чотирьох підозрюваних у нападі на колишнього нардепа в квітні 2018 року.
Таке рішення було ухвалене у вівторок, 30 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook його брат і адвокат Масі Найєм.
"Сьогодні суд повністю виправдав нападників Умолта Темербулатова, Ахмеда і Магомеда-Салиха Саітова, обвинувачених у скоєнні групового хуліганства. Суд прийшов до висновку, що в їхніх діях не було складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України, окремі докази були неприпустимими", – наголосив адвокат.
Масі Найєм зазначив, що стосовно четвертого нападника Магомеда-Аміна Саітова справа розглядатиметься окремо, хоча захист просив об'єднати кримінальні провадження.
Адвокат додав, що захист подаватиме апеляцію, для якої є достатньо підстав.
Мустафа Найєм наголосив, що під час судового процесу суддя відмовила йому в участі в дебатах, відмовилася дати слово свідкам, а також не долучила до матеріалів справи результати однієї з судово-медичних експертиз.
"Це просто факти – порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві", – зазначив колишній нардеп.
Facebook Масі Найєма
Facebook Масі Найєма
Facebook Мустафи Найєма
Facebook Мустафи Найєма
Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 квітня 2018 року поблизу Бессарабського ринку в Києві група людей напала на Мустафу Найєма, який тоді був нардепом від Блоку Петра Порошенка. Їм інкримінували хуліганство (ст.296 КК).
Трьох із них затримали відразу, а четвертий – Магомед Саітов, втік до Баку. Згодом його оголосили в розшук. Йому заочно було повідомлено про підозру у хуліганстві (ст.296 КК) й умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ст.122 КК)