Суд виправдав трьох фігурантів справи про напад на Мустафу Найєма

Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох із чотирьох підозрюваних у нападі на колишнього нардепа в квітні 2018 року.

Таке рішення було ухвалене у вівторок, 30 червня, повідомив на своїй сторінці у Facebook його брат і адвокат Масі Найєм.

"Сьогодні суд повністю виправдав нападників Умолта Темербулатова, Ахмеда і Магомеда-Салиха Саітова, обвинувачених у скоєнні групового хуліганства. Суд прийшов до висновку, що в їхніх діях не було складу злочину, передбаченого ст. 296 КК України, окремі докази були неприпустимими", – наголосив адвокат.

Масі Найєм зазначив, що стосовно четвертого нападника Магомеда-Аміна Саітова справа розглядатиметься окремо, хоча захист просив об'єднати кримінальні провадження.

Адвокат додав, що захист подаватиме апеляцію, для якої є достатньо підстав.

Мустафа Найєм наголосив, що під час судового процесу суддя відмовила йому в участі в дебатах, відмовилася дати слово свідкам, а також не долучила до матеріалів справи результати однієї з судово-медичних експертиз.

"Це просто факти – порушення, які очевидні, навіть якщо ви зовсім нічого не тямите в процесуальному праві", – зазначив колишній нардеп.

Facebook Масі Найєма

Facebook Масі Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Facebook Мустафи Найєма

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 квітня 2018 року поблизу Бессарабського ринку в Києві група людей напала на Мустафу Найєма, який тоді був нардепом від Блоку Петра Порошенка. Їм інкримінували хуліганство (ст.296 КК).

Трьох із них затримали відразу, а четвертий – Магомед Саітов, втік до Баку. Згодом його оголосили в розшук. Йому заочно було повідомлено про підозру у хуліганстві (ст.296 КК) й умисному тілесному ушкодженні середньої тяжкості (ст.122 КК)