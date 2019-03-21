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Вбивство Гандзюк: суд остаточно усунув Мангера з посади

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Голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк, остаточно усунули з посади.

Про це повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Рішення першої інстанції залишив без змін Апеляційний суд Києва в четвер 21 березня.

Апеляційну скаргу захисту підозрюваного про скасування постанови слідчого судді Шевченківського районного суду задоволено не було.

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Владислав Мангер

Владислав Мангер

Цензор.НЕТ

Відзначається, що процесуальними керівниками Мангеру вручено копія клопотання про зміну запобіжного заходу з застави під варту. Також клопотання буде направлено до суду для розгляду по суті.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.

  • Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.

  • Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.

  • 11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, котрого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.

  • Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.

  • Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.

  • Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.

  • 15 лютого заставу було внесено і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.

  • Пізніше Мангер заявив, що є жертвою у справі про убивство активістки.

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Особи
Катерина ГандзюкВладислав Мангер
Місце
Україна
Теги
Гандзюкпомерла Катя Гандзюк
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