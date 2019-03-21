Вбивство Гандзюк: суд остаточно усунув Мангера з посади

Голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк, остаточно усунули з посади.
Про це повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Рішення першої інстанції залишив без змін Апеляційний суд Києва в четвер 21 березня.
Апеляційну скаргу захисту підозрюваного про скасування постанови слідчого судді Шевченківського районного суду задоволено не було.
Владислав Мангер
Цензор.НЕТ
Відзначається, що процесуальними керівниками Мангеру вручено копія клопотання про зміну запобіжного заходу з застави під варту. Також клопотання буде направлено до суду для розгляду по суті.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу порушили за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру, котрого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що ніякого відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення застави.
15 лютого заставу було внесено і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.
Пізніше Мангер заявив, що є жертвою у справі про убивство активістки.
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