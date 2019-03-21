Вбивство Гандзюк: суд остаточно усунув Мангера з посади

Голову Херсонської облради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації вбивства активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк, остаточно усунули з посади.

Про це повідомила в Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган. Рішення першої інстанції залишив без змін Апеляційний суд Києва в четвер 21 березня.

Апеляційну скаргу захисту підозрюваного про скасування постанови слідчого судді Шевченківського районного суду задоволено не було.

Владислав Мангер Цензор.НЕТ

Відзначається, що процесуальними керівниками Мангеру вручено копія клопотання про зміну запобіжного заходу з застави під варту. Також клопотання буде направлено до суду для розгляду по суті.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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